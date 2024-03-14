الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 50 محضر إشغالات وإزالة تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق بأسيوط

حملة إشغالات
حملة إشغالات

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 50 محضر إشغالات وإزالة تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق بحي شرق ومركزي ديروط وأبوتيج، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية.

وأكد اللواء عصام سعد ضرورة تكثيف حملات الإشغالات والمرافق بكل مراكز وأحياء المحافظة وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


ضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين

وأشار محافظ أسيوط إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل بحي شرق ومركزي ديروط وأبوتيج خلال حملات بمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق ونوابهم ومسئولي الاشغالات والتراخيص والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الإشغالات وشرطة المرافق وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي.

استهدفت تلك الحملات بعدد من شوارع ومناطق حي شرق كمنطقة نزلة عبداللاه وشارع الهلالي وشارع تقسيم البترول وتقسيم الخياط وشارع الجلاء وميدان الساعة وشارع الملك فيصل وقناطر ديروط وشارع الجيش وشارع الجلاء، وطريق (أسيوط/ سوهاج) بحري، ومنطقة مستشفى أبوتيج النموذجي، ومحكمة أبوتيج وحتى مسجد عبدالمنعم رياض وطريق (أسيوط/ سوهاج) الزراعي قبلي، وذلك تيسيرًا لحركة المرور وسير المواطنين والحفاظ على حرم الطريق العام.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تحرير 50 محضر إشغالات وإزالة تعديات الباعة الجائلين بحي شرق ومركزي ديروط وأبوتيج كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء

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