محافظ أسيوط يناقش نتائج الموجة الـ22 لإزالة التعديات

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكل الجهات المعنية لمتابعة نتائج الموجة الـ22 للإزالات التي انتهت المرحلة الثانية منها اليوم 15 مارس 2024، واستهدفت حالات التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة بنطاق المحافظة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والزراعة والري وجهات الولاية.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لجهود استرداد أراضي الدولة وإزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة، وعلي هريدي مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وبعض مديري المديريات الخدمية، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومسئولي التفتيش والمتابعة والشئون القانونية بالمحافظة.

إزالة 513 حالة تعدٍ

وفي بداية الاجتماع، وجَّه محافظ أسيوط الشكر لكل الأجهزة التنفيذية والأمنية على الجهود المبذولة خلال المرحلة الثانية للموجة الـ22 التي بدأت في 24 فبراير الماضي وانتهت اليوم 15 مارس 2024، وأسفرت عن إزالة 513 حالة تعدٍ منها 341 حالة تعدٍّ بالمباني على أراضي أملاك بمساحة 25805 مباني و49 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك دولة بمساحة 503 فدادين و2 قيراط و6 أسهم زراعة، فضلًا عن 123 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية خاصة بمساحة 28390 متر مربعًا.

وأكد المحافظ أن ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء تتم متابعته بصورة مستمرة، مشيرًا إلى ما يحظى به ملف التعديات من اهتمام من القيادة السياسية مما يعطي قوة دفع كبيرة لجهود الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتطبيق القانون بكل حزم، مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة التي تشنها الدولة هو استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه.

وشدد اللواء عصام سعد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومسئولي جهات الولاية بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك من خلال المتابعة والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أَي تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

كما وجه المحافظ بضرورة التخطيط الجيد واتخاذ كل التدابير اللازمة للاستعداد للمرحلة المقبلة من الموجة 22 وهي المرحلة الثالثة والأخيرة التي تبدأ 23 مارس الجاري وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، والتأكيد على ضرورة التنسيق الكامل والتعاون التام بين كل الجهات المعنية من مسئولي المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، والأجهزة الأمنية، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كل المعدات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

جانب من اجتماع محافظ أسيوط

جانب من اجتماع محافظ أسيوط

جانب من اجتماع محافظ أسيوط

جانب من اجتماع محافظ أسيوط

جانب من اجتماع محافظ أسيوط