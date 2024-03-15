محافظ أسيوط: "مصر الخير" توفر 66 ألف وجبة إفطار وسحور خلال شهر رمضان

أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالجهود المبذولة من مؤسسة مصر الخير في توفير وتجهيز 66 ألف وجبة إفطار وسحور خلال شهر رمضان للأسر الأكثر احتياجًا والمشاركة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال المساعدات المادية والعينية والمشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة بقرى ومراكز المحافظة.

وينفذ مطبخ إعداد الوجبات لتوفير وجبات إفطار وسحور وتوزيعها على الصائمين من غير القادرين بالمنازل وداخل مقرات تم تخصيصها لإفطار الصائمين بصفة يومية بعدد من مراكز المحافظة خلال الشهر الكريم.



تنفيذ 3 مطابخ لإعداد وجبات الإفطار والسحور



ووجه اللواء عصام سعد، الشكر للقائمين عليها وللشباب المتطوع في مثل هذه الأعمال والذي عمل بجد وتفاني في تجهيز وتعبئة وجبات الإطعام، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود كلمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتعاون والتنسيق فيما بينهم، للمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع المحافظة، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وفي ذات السياق؛ أوضح محمد فراج، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط، أن نشاط المؤسسة خلال شهر رمضان الكريم متعدد لتقديم خدمات للأسر الأولى بالرعاية والصائمين بالمراكز والقرة، حيث تقوم مؤسسة مصر الخير في مجال الإطعام بتنفيذ ٣ مطابخ لإعداد وجبات وإفطار وتجهيز لـ ٥٠٠ وجبه بكل مطبخ يوميًا (٢٥٠ وجبة للتوزيع على المنازل و٢٥٠ وجبة الإطعام داخل قاعة ثابتة)، فضلًا عن عدد ٢ مطبخ لإعداد وجبات سحور ٣٥٠ وجبة سحور بكل مطبخ منهم ليكون إجمالي الوجبات 1500 وجبة إفطار و700 وجبه سحور يوميًا بإجمالي 66 ألف وجبة إفطار وسحور خلال الشهر الكريم.

ولفت إلى أن ذلك يأتي تحت بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع جمعيات أهلية ومؤسسات مجتمع مدني، مشيرًا إلى استكمال باقي فعاليات الحملة طوال شهر رمضان المبارك؛ لتخفيف العبء عن كاهل الأسر محدودة الدخل، موجهًا الشكر للواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديمه لسبل الدعم المستمر لأنشطة ومشروعات المؤسسة، وتذليل العقبات أمام التنفيذ.

وجبات الإفطار والسحور

وجبات الإفطار والسحور

وجبات الإفطار والسحور

وجبات الإفطار والسحور

وجبات الإفطار والسحور