السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تركيب الإنترلوك في أرصفة شارع أبو الحجاج بأبوتيج

جانب من رصف الطرق
جانب من رصف الطرق

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جارٍ تركيب البلدورات والإنترلوك في أرصفة شارع أبو الحجاج ومنطقة قبلي مدينة أبوتيج، تمهيدًا لرصفها ضمن خطة الرصف والتطوير الموضوعة مسبقًا، بهدف تسهيل النقل والانتقال وتيسير الحركة المرورية لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد اللواء عصام سعد على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز أبوتيج، خاصةً فيما يتعلق برصف الطرق والشوارع ورفع كفاءتها، وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات في عدد من شوارع منطقة قبلي مدينة أبوتيج، بالإضافة إلى تحديد ووضع البلدورات وتركيب الإنترلوك، والإعداد لرصف شارع المقابر قبلي البلد، ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 للتطوير والتجميل، بهدف رفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين، تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على البيئة، بمشاركة مسؤولي النظافة والرصف والإشغالات، والمتابعة بالمركز استكمالًا لخطة المحافظة في هذا القطاع.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ والتأكيد على الانتهاء من أعمال البنية التحتية مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك لتحسين الطرق والشوارع وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتحقيق سيولة مرورية في تلك الشوارع.

وأوضح اللواء عصام سعد أنه سيستمر في تطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتركيب بلاط الإنترلوك في الشوارع الضيقة لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة كسابق عهدها وإعادة الشكل الجمالي لها.

جانب من رصف الطرق
جانب من رصف الطرق
جانب من رصف الطرق
جانب من رصف الطرق
جانب من رصف الطرق
جانب من رصف الطرق
جانب من رصف الطرق
جانب من رصف الطرق
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تركيب البلدورات والإنترلوك ومنطقة قبلي مدينة أبوتيج خطة الرصف والتطوير تسهيل النقل والانتقال تيسير الحركة المرورية لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتحسين وتطوير الخدمات

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