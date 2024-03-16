السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى بمحافظة أسيوط للطقس غير المستقر

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وتفعيل غرف العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء وذلك لتعرض المحافظة لنشاط رياح واحتمالية سقوط امطار غدا الاحد والاثنين  ١٧ و١٨ مارس  ٢٠٢٤ بناء على تحذيرات الهيئة العامة للارصاد الجوية.


وأشار محافظ أسيوط إلى إنه أصدر توجيهاته بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارىء.


إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية


كما وجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء  والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الرياح والامطار والتأكد من سلامة كافة الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث ومعدات التدخل مع مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف تحسبًا لأية أمطار ومراجعة أعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلا عن تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.


وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة هبوب عواصف ترابية اوسقوط أمطار وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية في حال حدوث موجات هواء شديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق معلنًا عن إستقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135474/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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1000103556
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رفع درجة الاستعداد القصوى المديريات والهيئات والوحدات المحلية وتفعيل غرف العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء لتعرض المحافظة لنشاط رياح واحتمالية سقوط امطار تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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