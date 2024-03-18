الإثنين 18 مارس 2024
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طلاب جامعة أسيوط من ذوي الهمم يحصدون 3 ميداليات في رفع الأثقال بدورة الجامعات المصرية

طلاب جامعة أسيوط
طلاب جامعة أسيوط

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أبناء الجامعة من ذوي الهمم، الذين حصدوا (٣) ميداليات، خلال مشاركة الجامعة فى دورة الجامعات المصرية رقم (٥١)، المقامة على كأس الشهيد أ.ح. إبراهيم الرفاعي فى رفع الأثقال للطلاب والطالبات ذوى الاعاقة الحركية، وأقيمت في جامعة طنطا.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.


الجامعة حريصة علي توفير كافة احتياجات الطلاب


وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى أنّ جامعة أسيوط تحرص على توفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصول ذوى القدرات الخاصة، على التدريب والمشاركة في الأنشطة المتنوعة، وتيسير الإجراءات اللازمة التي تكفل مشاركتهم في المسابقات والأنشطة الوطنية والدولية، والتواصل مع أقرانهم في مختلف المجالات سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية، وتمكنهم من الحصول على مراكز متقدمة والفوز بجوائزها.


وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن الدولة المصرية تكفل الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة، والتى تضمن دمجهم فى المجتمع بشكل كامل، فى مختلف القطاعات، وإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية لهم.


وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى، عن فخره واعتزازه بأبناء الجامعة المتميزين من ذوي الهمم، وبكل من يسهم في تفوقهم الرياضي وحصولهم على المراكز الأولى، مشيرًا إلى أن الجامعة شاركت طبقًا للشروط المطلوبة، بطالبين وطالبة، من طلاب الإعاقة الحركية.


وأشارت الدكتورة أمنية محمد إبراهيم مدير مركز رعاية الطلاب ذوى القدرات والاحتياجات الخاصة بالجامعة، أن الطالب مارسلينو ثروت على  والميدالية الذهبية حصد المركز الأول، وحصل الطالب محمد مصطفى على المركز الثاني والميدالية الفضية، كما حصلت الطالبة فاطمة أشرف على المركز الثاني والميدالية الفضية.

 

واضافت الدكتورة أمنية إن الجامعة حريصة كل الحرص علي تقديم الرعاية للطلاب من ذوي الهمم وتقديم كافة المساعدات لهم في مختلف المجالات.

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الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أبناء الجامعة من ذوي الهمم حصدوا ٣ ميداليات دورة الجامعات المصرية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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