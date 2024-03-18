الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لتطوير مواقف السرفيس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مستجدات الموقف التنفيذي لتطوير مواقف السيارات والسرفيس بمختلف المراكز والقرى على مستوى المحافظة لتحسين مستوى الخدمة وتحقيق الانضباط بالمواقف العمومية.

ويجري حاليًا إنشاء مواقف نموذجية بالقرى الرئيسية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يجرى تنفيذه بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة في 149 قرية ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة تنفيذا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.


جاء ذلك خلال لقاءه مع المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة.


تطوير المواقف ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات


واستعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء مع الموقف التنفيذى والجهود المبذولة لتطوير المواقف ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء المواقف جديدة وتطوير وإحلال وتجديد القائم منها فضلا عن إنشاء مواقف نموذجية بقرى حياة كريمة وفقًا للبرتوكول الموقع مع هيئة الأبنية التعليمية.


ووجه المحافظ بتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة من المواقف والمرور والوحدات المحلية لضبط الخدمة داخل كل موقف خاص خلال شهر رمضان الكريم ووضع حلول وبدائل مناسبة لكل المشكلات والتحديات التي قد تواجه أو تطرأ على الخدمة والتأكد من تقديم خدمة جيدة للمواطنين وضمان الانسياب المرورى المستمر وتنظيم العمل بكافة المواقف لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بالمواطنين وتناسب متطلباتهم واحتياجاتهم وتساهم في تحقيق السيولة المرورية ومنع الإزدحام وتسهيل حركة نقل المواطنين من المدينة الى المراكز والقرى المختلفة ومنع التزاحم في أوقات الذروة.


وأكد اللواء عصام سعد على متابعته المستمرة لسير العمل من خلال جولاته الميدانية على المواقف سواء بمدينة أسيوط أو بالمراكز فضلًا عن تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي المواقف بالمراكز بالمتابعات المستمرة والمرور على مواقف لمتابعة انتظام الخدمات المقدمة في هذا الجانب والعمل على تلافي أية سلبيات قد تضر بسير ومنظومة العمل بها.

اسيوط تطوير مواقف السيارات والسرفيس لتحسين مستوى الخدمة وتحقيق الانضباط بالمواقف العمومية إنشاء مواقف نموذجية بالقرى الرئيسية

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