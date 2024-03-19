محافظ أسيوط يناقش سبل تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات لمشروع العبارات النهرية

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سبل تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات الخاصة بمشروع العبارات التابع للمحافظة، والعمل على تطويره وفقًا للامكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتكون بشكل لائق على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين.



يأتي ذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مشيرًا إلى ضرورة إجراء صيانة دورية للمعديات والعبارات والقطع النهرية التابعة للمشروع ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة لكل وحدة قبل تحركها في المياه والتأكد من كفاءة التشغيل لتتمكن من أداء مهامها بكفاءة وامان حفاظًا على حياة المواطنين.



خطط إجراء الصيانة الدورية للعبارات والوحدات والمراسي



جاء ذلك خلال اجتماعه مع كل من هشام صلاح مدير مشروع العبارات التابعة للمحافظة وأشرف محمد مدير إدرة الشئون المالية بالمحافظة.



وناقش اللقاء ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 وآخر المستجدات بشأن سير العمل بالمشروع، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلًا عن تنفيذ خطط إجراء الصيانة الدورية للعبارات والوحدات والمراسي النهرية التابعة وتطويرها وفقًا للامكانات المتاحة.



وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام كافة الوحدات والمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.



وأوضح إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مشروع العبارات النهرية في تسهيل النقل والانتقال والحركة للمواطنين والبضائع والسيارات ببعض المراكز والقرى بالمحافظة لذا نعمل على تنفيذ خطة تطوير مشيرًا إلى أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كقوات الحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية ومشروع العبارات النهرية بالمحافظة.