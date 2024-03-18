محافظ أسيوط يهنئ الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2024

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، الفائزات في مسابقة الأم المثالية على مستوى محافظة أسيوط لعام 2024 بعد إعلان الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي للأسماء.

وفازت في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 كل من السيدة منى محمد على خليفة الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة أسيوط والسيدة سعاد بدري شاكر الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة والسيدة آمال مصطفى عبد الرازق الأم البديلة والسيدة آمال حسانين عبد الناصر أم من ذوي الهمم والسيدة آمال لبيب جيد ميخائيل أم لابن من ذوى الهمم والسيدة كوثر محمود ابراهيم عمار الأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي على مستوى الجمهورية والسيدة أمل على حسن من مبادرة لا أمية مع تكافل لما قدموه من تضحيات خلال رحلة عطاء مشرفة.

وقدم محافظ أسيوط خالص تهانيه القلبية للأمهات الفائزات معربًا عن سعادته البالغة بفوزهن موجهًا لهن تحية إعزاز وتقدير لما يقمن من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم علي الترابط والعطاء.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن المرأة المصرية قد حظيت باهتمام ودعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي إعلاء لقيمة المرأة والأم وتقديرًا لدورهن فى حماية وبناء الوطن.

وأكد المحافظ اننا جميعًا نفتخر ونعتز بما تحققه الأمهات وندين لجميع الأمهات والسيدات بالتقدير والامتنان لدورهن العظيم في تنشئة الأجيال موجهًا تحية اعزاز وتقدير لكل أمهات مصر بصفة عامة وأمهات محافظة أسيوط بصفة خاصة لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل معبرًا عن سعادته بمسابقة الأمهات المثاليات التي تقام كل عام والذى يعد تقليدًا مهمًا لأهمية دور الأم في إعداد وتربية الأجيال وتجهيزهم لحمل راية البناء والتنمية فهي الوحيدة القادرة على إعداد جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام ويدفعنا للتقدم والازدهار.

من جانبه قدم مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط التهنئة للأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٤ حيث تقدم للمسابقة عدد ٢٢ أم مثالية ومن انطبقن عليهن الشروط عدد ١٣ ومن لم ينطبق عليهن الشروط عدد ٩ وتم عرضهن على اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية.