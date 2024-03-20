محافظ أسيوط يعلن مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة بالمحافظة للعام الدراسي 2023/2024، لتبدأ امتحانات النقل والشهادة الإعدادية من 8 مايو المقبل وتستمر حتى 23 مايو 2024.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية من 25 مايو وتنتهي 6 يونيو 2024 على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة حسب الجدول المعلن في 10 يونيو 2024 وتنتهي في 20 يوليو 2024 وتعتبر أيام 8 و9 يونيو أيام تحضرية للجان سير الامتحانات وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك خلال لقائه مع عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة الالتزام بانتظام حضور الطلاب بالمدارس حتى استكمال خريطة المناهج الدراسية مع استمرار التعريف بشكل الامتحانات والالتزام بكافة الضوابط لتحقيق الاستفادة المرجوة للطلاب.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة التأكيد والتنبيه على جاهزية كل المدارس للامتحانات وخاصة المدارس التي تم ترشيحها لتكون مقرات لعقد امتحانات الدبلومات الفنية وامتحانات الثانوية العامة وضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء سير الامتحانات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وبدون أي مشكلات مع الانضباط والحزم والنظام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب متمنيًا للطلاب التفوق والنجاح والتميز.

من جهته، أوضح عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه تم مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (4-5-6-7) مايو المقبل بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية مع تكثيف الاستعداد لانطلاق الامتحانات وفق الضوابط التي حددتها الوزارة تحت قيادة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

ونوَّه إلى أن امتحانات مراحل النقل تعقد على مستوى الإدارات التعليمية كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية وتم وضع جداول الامتحانات بحيث يكون ترتيب المواد مريح للطلاب بدون أي ضغط بالنسبة للإمتحانات المُشار إليها.