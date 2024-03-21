الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بديوان عام المحافظة

تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاحتفالية التي نظمها حزب المصرين الأحرار لتكريم الأمهات المثاليات "لعام 2024" بديوان عام المحافظة وذلك بحضور اللواء محمد العسقلاني أمين المحافظة بحزب المصرين الأحرار ومحمد أبوعين أمين التنظيم بالحزب ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتورة هبة الجلالي أمينة المرأة بالحزب والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب.

وفى كلمته أكد محافظ أسيوط، على الدور العظيم للأم المصرية ورسالتها في اعداد الأجيال المتعاقبة وصناعة رجال المستقبل، منوها إلى إنه مهما كان حجم ونوع التكريم والإشادة فإنه من الصعب بل المستحيل أن نتمكن من الوفاء بفضل وكرم وعطاء الأمهات، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كانت دوما وستبقى الأيقونة والرمز والقدوة  للإيثار والتضحية والبذل والعطاء  والجود "طواعية" بدون انتظار المقابل معربًا عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتي يعتبرن كلهن أمهات مثاليات وفضليات.


الدولة حريصة على تقديم الدعم الكامل للمرأة


وأشار المحافظ، إلى حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للمرأة المصرية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين المرأة المصرية والتي تعد محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية موجها التحية والتقدير إلى كل أم ضحت من أجل أبنائها.

ومن جانبه، أوضح محمد أبو عين أمين التنظيم بالحزب،  أن المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوق وأصبحت مشاركة المرأة المصرية بكل فئاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكينها في كافة المجالات لافتًا إلى أن هذا التكريم يأتي حرصًا من الحزب على المشاركة الاجتماعية وضمن مبادراته التي تهدف إلى إبراز دور المرأة المصرية في المجتمع.

وألقت هبة الجلالي أمينة المرأة بالحزب، كلمة تحدثت فيها عن دور المرأة المصرية العظيم مؤكدة أن الأم المصرية تعكس التحديات والصمود فهي القوة التي تدفعنا للأمام ووجهت التحية لكل الأمهات كما وجهت الشكر إلى الرجل الذى يدعم ويساند المراة أُمًا وأختًا وزوجة وابنة فالرجال من صنعتهم أمهاتهم.

وفي الختام سلم المحافظ شهادات التقدير وجوائز مالية للمكرمات وهن: منيرة لطفي عطية وهدى محمد أحمد سيد وأماني محمد محمد إبراهيم وعواطف حسين محمود ومنى زكي اسكندر.

1000106355
1000106355
1000106348
1000106348
1000106349
1000106349
1000106350
1000106350
1000106351
1000106351
1000106352
1000106352
1000106353
1000106353
1000106354
1000106354
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حزب المصرين الأحرار لتكريم الأمهات المثاليات ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الدور العظيم للأم المصرية ورسالتها في اعداد الأجيال المتعاقبة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يفتتح معرض "مشاعر" لطلاب كلية التربية النوعية

رفع 520 طن قمامة خلال حملات نظافة بـ4 مراكز بأسيوط

سكرتير عام أسيوط يتفقد إنشاء سوق حضرية بالكوم الأحمر بالبدارى

محافظ أسيوط يعلن مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية

رئيس جامعة أسيوط يستقبل خبير جيولوجي بجامعة روسكيلد بالدنمارك

تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك بعدة شوارع خلف مديرية الأمن بأسيوط

توزيع 5 آلاف كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بأسيوط

محافظ أسيوط يناقش سبل تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات لمشروع العبارات النهرية

الأكثر قراءة

عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

ضبط 4 تجار عملة يغسلون 60 مليون جنيه

عاجل.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

تفحم جثث و140 طن بطاطس وقمح فى حادث مروع بالوادى الجديد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة