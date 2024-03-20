الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سكرتير عام أسيوط يتفقد إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري

جانب من الجولة
جانب من الجولة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة بالمراكز والقرى وما وصلت إليه من مراحل العمل وآخر المستجدات الخاصة بهذه المشروعات سواء ضمن الخطة الاستثمارية أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو المشروع القومي لتطوير الريف المصري أو برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وغيرها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وكشف اللواء عصام سعد تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم وتطوير الخدمات للمواطنين بالمراكز والأحياء في كافة القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية وهو ما يظهر جليًا في مشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر التي يتم تنفيذها في نطاق المحافظة.

تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد

وأضاف محافظ أسيوط أن تلك المشروعات تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية.

وفي هذا الإطار قام اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بتفقد موقع إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري الجاري تنفيذه على مساحة 20 ألف متر بتكلفة 95 مليون جنيه تمويلًا من البنك الدولي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

رافقه خلال الجولة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ومسئولي التنفيذ للمشروع.

وتفقد السكرتير العام ومرافقوه موقع التنفيذ لإقامة السوق الحضري الذي سيضم أقسام للخضار والفاكهة التي تتميز بها قرى مركز البداري والمراكز المجاورة وبخاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات وذلك للاطمئنان على سير العمل ومراحل التنفيذ وفقًا لأحدث المواصفات والاشتراطات الفنية وطبقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا حيث من المقرر انهاء الاعمال به خلال شهر أكتوبر المقبل وذلك لتوفير الخدمات وتعظيم الاستفادة من محصول الرمان ومختلف المحاصيل الزراعية التي تتميز بها قرى المحافظة، كما التقى عدد من ممثلي أهالي وتجار قرى مركز البداري خلال جولته التفقدية.

واستمع إلى شرح من رئيس مركز ومدينة البداري محمد حسن الديب والمهندس المقيم بالمشروع لمراحل التنفيذ والخدمات التي سيتم توفيرها وآخر المستجدات بشأن أعمال التنفيذ.

يذكر أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي يتم تنفيذها في نطاق المحافظة تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات (إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 مترا وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج، فضلًا عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري وجاري ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة).

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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