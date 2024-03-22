محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بمركز شباب أبنوب

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بمركز شباب أبنوب، لتكريم الأمهات المثاليات والأب المثالي.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم الاستماع إلى آيات من القرآن، ثم كلمة الترحيب للنائب عصام العمدة، والتي رحب فيها بالوزير المحافظ وكل الحضور.



الأمهات يقدمن جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم

وكرم المحافظ والنائب عصام العمدة بعض الأمهات المثاليات لدورهن في رعاية وتربية أبنائهن وضربن أروع الأمثلة في العطاء.

وقدم محافظ أسيوط خالص تهانيه القلبية للأمهات المثاليات المكرمات، موجهًا لهن تحية إعزاز وتقدير لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية قد حظيت باهتمام ودعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي إعلاء لقيمة المرأة والأم وتقديرًا لدورهن فى حماية وبناء الوطن، مؤكدًا على دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا ومساعدتها على إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

كما وجه المحافظ تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر بصفة عامة وأمهات محافظة أسيوط بصفة خاصة لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل، معبرًا عن سعادته بمسابقة الأمهات المثاليات التي تقام كل عام تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، والتى تعد تقليدًا مهمًا لأهمية دور الأم في إعداد وتربية الأجيال وتجهيزهم لحمل راية البناء والتنمية، فهي الوحيدة القادرة على إعداد جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام ويدفعنا للتقدم والازدهار.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار حرص الدولة على دعم المرأة المصرية نفسيًا ومعنويًا.

حفل تكريم الأمهات المثاليات

حفل تكريم الأمهات المثاليات

حفل تكريم الأمهات المثاليات

حفل تكريم الأمهات المثاليات

حفل تكريم الأمهات المثاليات

حفل تكريم الأمهات المثاليات

حفل تكريم الأمهات المثاليات

حفل تكريم الأمهات المثاليات