محافظ أسيوط وأمين "الشعب الجمهورى" يشهدان حفل تكريم الأمهات المثاليات

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه السيد عبدالصبور، أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، الاحتفالية التي نظَّمها الحزب لتكريم الأمهات المثاليات وبعض أمهات الشهداء، ضمن أنشطة وفعاليات الحزب والذي يقام تحت رعاية محافظ الإقليم والنائب حازم عمر رئيس الحزب عضو مجلس الشيوخ.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم الاستماع إلى آيات من القرآن ثم كلمة الترحيب لأمين الحزب بالمحافظة والتي رحب فيها بالوزير المحافظ والحضور، مهنئًا الجميع بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والعاشر من رمضان، موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط لمشاركته احتفالات الحزب بالمناسبات الاجتماعية ودعمه لأنشطة الحزب المجتمعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وكرَّم المحافظ وأمين الحزب بالمحافظة، بعض الأمهات المثاليات وبعض أمهات الشهداء من أبناء المحافظة من رجال القوات المسلحة والشرطة لدورهن في رعاية وتربية أبنائهن وضربن أروع الأمثلة في العطاء.

وقدم محافظ أسيوط، خالص التهاني القلبية للأمهات المثاليات المكرمات، موجهًا لهن تحية إعزاز وتقدير لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية قد حظيت باهتمام ودعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلاءً لقيمة المرأة والأم وتقديرًا لدورهن في حماية وبناء الوطن، مؤكدًا دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا ومساعدتها على إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

كما وجَّه المحافظ تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر بصفة عامة وأمهات محافظة أسيوط بصفة خاصة لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل، معربًا عن سعادته بمسابقة الأمهات المثاليات التي تقام كل عام تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي والذي يُعد تقليدًا مهمًا لأهمية دور الأم في إعداد وتربية الأجيال وتجهيزهم لحمل راية البناء والتنمية، فهى الوحيدة القادرة على إعداد جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام ويدفعنا للتقدم والازدهار.

وأوضح السيد عبدالصبور أن تكريم الأمهات المثاليات وبعض أمهات الشهداء من أبناء المحافظة اليوم يأتي تنفيذًا لتوجيهات الأمانة المركزية للحزب وانطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب الشعب الجمهوري تحت رعاية النائب حازم عمر، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ.

حفل تكريم الأمهات المثاليات

حفل تكريم الأمهات المثاليات

حفل تكريم الأمهات المثاليات

حفل تكريم الأمهات المثاليات

حفل تكريم الأمهات المثاليات

حفل تكريم الأمهات المثاليات

حفل تكريم الأمهات المثاليات