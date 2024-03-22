الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أسيوط تخصص أرقاما لتلقي الشكاوى بشأن تعريفة الركوب الجديدة

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء العامة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

كان أصدر محافظ أسيوط، قرارًا رقم 659 لسنة 2024 بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز وذلك عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أمس الخميس، بزيادة سعر البنزين بمقدار جنيه واحد للبنزين، ليصبح 11 جنيها للتر البنزين 80، و12.5 جنيه للتر 92، و13.5 جنيه للتر 95، وسعر غاز تموين السيارات إلى  6.50 جنيه/ م3، رفع سعر السولار بمقدار 1.75 جنيه للتر، ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 10 جنيهات للتر، من صباح اليوم الجمعة.

جاء ذلك بعد مراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وقال اللواء عصام سعد إن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف  إدارة المرور بأسيوط و ادارة المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالأشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

التعريفة الجديدة للمواصلات


ونصت القرار الصادر على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي لتصبح 10 جنيهات والسيرفيس داخل مدينة أسيوط 3.25 جنيهًا و6 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة وسرفيس داخل مدينة أسيوط الجديدة 3.25 جنيهًا و3.50جنيها لمدينة ناصر (الهضبة)، بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 17.50 جنيهات لديروط و12جنيه للقوصية و7 جنيهات لمنفلوط و7 جنيهات لأبوتيج و10جنيهات لصدفا و12 جنيها للغنايم و7 جنيهات لساحل سليم و10 جنيهات للبدارى و5.50 جنيهًا لأبنوب و3.50 جنيه للفتح.

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 142 جنيها لمحافظة القاهرة و23جنيها لملوي و32.50 جنيهًا للمنيا و12 جنيها لطما و17جنيهًا لطهطا و31 جنيهًا لسوهاج و50 جنيهًا للبلينا و48.50 ضد جنيها لجرجا و50 جنيهًا لدار السلام و56.50 جنيهًا للوادي الجديد و62 جنيهًا لنجع حمادي و70 جنيهًا لقنا و129 جنيهًا للغردقة.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين التعامل مع أية بلاغات او شكاوى بغرفة عمليات المحافظة الشبكة الوطنية للطوارىء العامة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بمركز شباب أبنوب

فوز مركز شباب الفتح بكأس كرة القدم لحملة "بشبابها" فى أسيوط

محافظ أسيوط وأمين "الشعب الجمهورى" يشهدان حفل تكريم الأمهات المثاليات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بديوان عام المحافظة

محافظ أسيوط يتفقد معرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

عاجل| 18 مليون شخص على "شفا المجاعة" في السودان

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

عاجل.. كواليس الاستعداد لمباراة مصر مع نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر الدولية

بعد زيادة أسعار البنزين.. مصر تدعم المنتجات البترولية بـ119 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟