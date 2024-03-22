محافظ أسيوط يقر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية

أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرارًا رقم 659 لسنة 2024 بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز وذلك عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أمس الخميس، بزيادة سعر البنزين بمقدار جنيه واحد للبنزين، ليصبح 11 جنيها للتر البنزين 80، و12.5 جنيه للتر 92، و13.5 جنيه للتر 95، وسعر غاز تموين السيارات إلى 6.50 جنيه/ م3، رفع سعر السولار بمقدار 1.75 جنيه للتر، ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 10 جنيهات للتر، من صباح اليوم الجمعة.

جاء ذلك بعد مراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة

وقال اللواء عصام سعد إن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف إدارة المرور بأسيوط وإدارة المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ العامة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

ونصت القرار الصادر على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي لتصبح 10 جنيهات والسيرفيس داخل مدينة أسيوط 3.25 جنيه و6 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة وسرفيس داخل مدينة أسيوط الجديدة3.25 جنيه و3.50 جنيه لمدينة ناصر "الهضبة"، بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 17.50 جنيه لديروط و12جنيه للقوصية و7 جنيهات لمنفلوط و7 جنيهات لأبوتيج و10 جنيهات لصدفا و12 جنيها للغنايم و7 جنيهات لساحل سليم و10 جنيهات للبدارى و5.50 جنيهًا لأبنوب و3.50 جنيه للفتح.

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 142 جنيها لمحافظة القاهرة و23 جنيها لملوي و32.50 جنيهًا للمنيا و12 جنيها لطما و17جنيهًا لطهطا و31 جنيهًا لسوهاج و50 جنيهًا للبلينا و48.50 جنيها لجرجا و50 جنيهًا لدار السلام و56.50 جنيهًا للوادي الجديد و62 جنيهًا لنجع حمادي و70 جنيهًا لقنا و129 جنيهًا للغردقة.

كان محافظ أسيوط، قد أصدر قرارًا رقم 659 لسنة 2024 بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها المحاسب عدلى أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المخافظة، وعضوية العقيد محمد عبد العزيز وكيل إدارة المرور، ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ، وممدوح حماد موكيل وزارة التموين، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، ومنار غالى مدير الشئون القانونية بالمحافظة، وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، لوضع تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة بنطاق المحافظة في ضوء الزيادة الجديدة في سعر السولار وقد انعقدت عقب إقرار وتعديل الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية لوضع التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز وبعضها مع استمرار انعقاد غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ واسلامة العامة لمتابعة تنفيذ تلك القرارات. عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

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