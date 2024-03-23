محافظ أسيوط يكرم الأول على الجمهورية والثانى أفريقيا فى المصارعة الرومانية

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والمهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اللاعب زياد حجاج أبو جبل ابن محافظة أسيوط، الحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الجمهورية والمركز الثانى في بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية، التى أقيمت في الصالة المغطاة ببرج العرب.

جاء ذلك على هامش حفل ختام الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن فى كرة القدم والتى اقيمت بالصالة المغطاة بجامعة أسيوط،والتى نظمها امانات الشباب والاعلام والثقافة والفنون تحت رعاية ودعم محافظ الإقليم، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والدكتور على مهران عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد الحزب بالمحافظة وممتاز دسوقى أمين مساعد الحزب بالمحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ ومحمد دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة.

كما شارك بالحضور من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ النائب أحمد حسين جودة والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب محمد عيد عبد الجواد والنائب الدكتور ناصر عثمان والنائب حمادة زهير فولى والنائبة الدكتورة مريم القمص والنائب الحسيني جلال أعضاء مجلس النواب والنائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسى النوب والشيوخ بالمحافظة،وعبد المحسن محمد عبد المحسن أمين الشباب بالحزب والدكتورة اسماء عبد الرحمن أمين الثقافة والفنون بالحزب والاعلامية لولا عطا أمين الاعلام بالحزب.



تكريم اللاعب لرفع اسم مصر عاليا بين الدول



وسلم محافظ أسيوط وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، اللاعب " زياد حجاج أبوجبل " الدرع التذكارى " تكريمًا له وتقديرا لجهوده فى الفوز بالبطولة على مستوى الجمهورية والثانى على مستوى افريقيا ليرفع اسم مصر عاليا بين الدول.



ووجه محافظ أسيوط الشكر للاعب "زياد " متمنيا له التوفيق فى بطولة العالم القادمة، لافتًا الى ان الدولة المصرية بكافة مؤسساتها التنفيذية تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الرياضة خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما أنها تسعى دائما إلى دعم ورعاية أبنائنا الأبطال الحاصلين على بطولات محلية أو دولية مشيرًا إلى أن المحافظة تضم نماذج رياضية مضيئة ومشرفة معلنًا دعمه الكامل للرياضة وتشجيعه للرياضين في كافة الأنشطة الرياضية بالمحافظة وتكريم المتميزين فى كافة المناسبات تقديرا لهم.



وأشاد المهندس ياسر عمر، بفوز لاعب اسيوط " زياد حجاج " ببطولة الجمهورية والمركز الثانى على افريقيا متمنيا فوزه فى بطولة العالم القادمة، لافتا الى ان الحزب يواصل مسيرته فى تكريم ابناء المحافظة المتميزين فى كافة المجالات ضمن انشطة الحزب وانطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم.



يذكر ان اللاعب زياد حجاج أبو جبل ابن محافظة اسيوط حصل على المركز الاول على مستوى الجمهورية والثانى على مستوى افريقيا فى المصارعة الرومانية وزن 48 كيلو، والتى اقيمت بصالة الألعاب الرياضية المغطاة ببرج العرب، البطولة الأفريقية للمصارعة المؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024، بمشاركة 30 دولة بعدد لاعبين 600 مشارك يمثلون الدول الأفريقية.