محافظ أسيوط: تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السيارات

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على المواقف ومحطات الوقود لمنع استغلال المواطنين وضبط المخالفين وذلك بعد تعديل أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية

وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية الذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول أمس، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.



متابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها



كما وجه اللواء عصام سعد،رؤساء المراكز والاحياء بالاشتراك مع المتابعة الميدانية والإدارات التموينية بالمراكز لمتابعة محطات الوقود والبالغ عددها 154 محطة وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومتابعة أي مشكلات وحل أي شكاوي تواجه المواطنين.



كما وجه بمتابعة انتظام سير العمل بكافة مواقف نقل الركاب والسرفيس والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وضع ستيكر بقيمة التعريفة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب على مستوى المحافظة.



وفى هذا الإطار قام رؤساء مراكز ديروط والقوصية وصدفا والبداري وساحل سليم والغنايم وحى شرق بالتنسيق مع ادارة المواقف بالمحافظة بالمرور الميداني على مواقف السيارات والسرفيس لمتابعة سير العمل والإطمئنان على إلتزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وتعليق بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة وعدم السماح لأى سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة والتنبيه على عدم السماح بخروج أى سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعًا لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين،فضلًا عن متابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

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