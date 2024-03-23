السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أسيوط تنتهي من صيانة وتغيير كشافات الإضاءة بنفق الزهراء بحي شرق

صيانة كشافات انارة
صيانة كشافات انارة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،على مواصلة التطوير لكافة القطاعات ووضع حلول عاجلة للمشاكل التي تواجه المواطنين بكافة المراكز والأحياء ضمن الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزيرالتنمية المحلية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.


وأوضح اللواء عصام سعد إنه تم شن حملة نظافة وإعادة الإنارة بنفق الزهراء للمشاة بحي شرق والذي يخدم آلاف المواطنين يوميًا ويربط بين حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط.


يأتي ذلك في إطار تحسين جودة الطرق وتحقيق الامان


وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط برئاسة سيد عبدالجواد رئيس حي شرق بتنفيذ حملة لرفع كفاءة وإنارة نفق المشاة بمنطقة الزهراء بحي شرق الذي يخدم المواطنين يوميًا، ويربط بين حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط بمشاركة مسئولي قسم الإنارة بالحي.


وتم صيانة وتغيير الكشافات التالفة به والتأكيد على التوصيلات وأسلاك الكهرباء لإنارته، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمه المقدمة للمواطنين لتحقيق الأمن والسلامة وتيسير الانتقال وتحسين حركة انتقالهم وفي إطار الجهود المبذولة لإعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.


يذكر أن محافظ أسيوط قرر تلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التطوير لكافة القطاعات ووضع حلول عاجلة للمشاكل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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