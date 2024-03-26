ضمن أعمال والتجميل.. تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات الضيقة بمركز البداري بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، باستمرار أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمركز البداري ضمن أعمال التطوير والتجميل التي يتم تنفيذها بمختلفة المراكز والأحياء وفقًا للإمكانات المتاحة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر2030م.

تطوير البنية الأساسية لخدمة المواطنين



وأوضح اللواء عصام سعد إلى مواصلة العمل في تنفيذ رصف الطرق والشوارع الرئيسية لتسهيل النقل والانتقال والتحرك للمواطنين فضلًا عن تركيب بلاط الانترلوك بعدد من الشوارع الجانبية الضيقة والحارات، خاصة التي يقل عرضها عن 6 أمتار وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في تلك المناطق وإضفاء المظهر الجمالي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

استكمال باقي الحارات في مدينة البداري تباعًا وفقًا للخطة الموضوعة

وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك فى شارع العاشر من رمضان بمدينة البداري ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023/2024 على أن يتم استكمال باقي الحارات تباعًا وفقًا للخطة الموضوعة والإمكانات المتاحة على أن تتم أعمال الكشط وفرد طبقات الرمل عقب أعمال التمهيد وإزالة العوائق.

وأضاف اللواء عصام سعد إلى المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ من محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونائبيه للتأكد من التنفيذ وفقًا للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق معدلات السلامة والأمان وبالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لنهو الأعمال طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقًا وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

وأشار محافظ أسيوط الي استمرار اعمال التطوير والتجميل بمختلف المراكز والقري لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة.

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