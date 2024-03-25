محافظ أسيوط يبحث توافر السلع الغذائية والأساسية بكميات مناسبة لمحاربة الاحتكار

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، آخر المستجدات بشأن توافر السلع الغذائية والأساسية بكميات مناسبة بالمراكز والأحياء لمحاربة الاحتكار وضبط الأسواق تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل ربوع المحافظة.



توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بمختلف أنواعها



وأشار محافظ أسيوط إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بمختلف أنواعها بكميات وفيرة ولمدة زمنية مناسبة لسد مطالب واحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ومحاربة جشع بعض التجار.



وأكد تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرات أو فعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال.



جاء ذلك خلال لقائه مع ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ.



وتناول اللقاء استعراض ما تم ضخه من كميات للمواد الغذائية والأساسية خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة المقبلة لسد احتياجات المواطنين، خاصة وأن شهر رمضان الكريم يتزايد فيه الطلب على السلع والمنتجات، كما ناقش اللقاء الخطة التي سيتم وضعها استعدادًا لعيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.



وأوضح محافظ أسيوط أنه يتابع أولًا بأول موقف السلع والمنتجات الأساسية في الأسواق ومنافذ البيع المختلفة كـ(السكر، الزيت، المكرونة، الأرز،...)، فضلًا عن اللحوم والدواجن والخضروات، والاطمئنان على توافرها بكميات مناسبة بالمراكز والمنافذ الثابتة والمتنقلة وبأسعار مناسبة للمواطنين، موجهًا بالعمل على زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة بالمراكز والأحياء لتوفير احتياجات المواطنين ودعمها بالسلع اللازمة لسد الاحتياجات وضمان وصول الخدمة بالشكل اللائق والمناسب بكل الأماكن.



وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كل صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار والمساهمة في تحقيق استقرار الأمن الغذائي المصري وفقًا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لافتًا إلى توجيهاته المستمرة لكل رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات للتصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين ومواجهة المغالاة في الأسعار.



يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة (2135858 / 088) و(2135727 / 088) على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg"، فضلًا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أي طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.