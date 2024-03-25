الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل صحة أسيوط يجتمع بمديرى الإدارات الفنية والإدارية ويشكل فرق مرور تجوب المنشآت الصحية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اليوم، عددًا من الاجتماعات المتتالية مع مديري الإدارات الفنية والإدارية ووكلاء مديرية الشئون الصحية بأسيوط، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة خطط العمل العلاجية والوقائية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وذلك في إطار الاجتماعات المتواصلة والمكثفة لمناقشة الإجراءات المتبعة وخطط العمل للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة في تقديم الخدمات الصحية المتميزة لجموع المترددين على المنشآت الصحية بمختلف أنحاء المحافظة.

وتناول الاجتماع الأول الذي عقده وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الوقائية بالمديرية، في حضور دكتور أحمد سيد موسى وكيل المديرية للشئون الوقائية، ومديري الإدارات الفنية بالديوان مناقشة خطة العمل الوقائية بالمديرية، خلال الفترة المقبلة، ومؤشرات أداء العمل بوحدات الرعاية الأولية، وأداء العمل بإدارة مكافحة الأمراض المعدية، وإجراءات وأعمال الترصد، ووجه وكيل الوزارة بضرورة تقييم أداء عمل الفرق الطبية بالإدارات الصحية، وتقييم الأعمال الوقائية.


متابعة صرف الألبان المدعمة وتكثيف أعمال الرقابة


وشدد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، خلال الاجتماع، على ضرورة متابعة صرف الألبان المدعمة، وتكثيف أعمال الرقابة على المنتجات الغذائية بالمصانع ومختلف المنشآت الغذائية والأسواق، وعدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، كما شدد أيضًا على تكثيف أعمال صحة البيئة، ومتابعة سحب عينات المياه بصورة دورية، وكذلك محطات معالجة المياه الخاصة بوحدات الكلى الصناعية.

كما تطرقت الاجتماعات إلى مناقشة دور وأداء عمل الفريق الإشرافي بالطب الوقائي بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة، ودور المراقبين الصحيين، موجهًا بتكثيف الجولات المرورية على كل الوحدات الصحية والمراكز الطبية بمختلف الإدارات الصحية، ومتابعة الأعمال الوقائية، ومعالجة أي سلبيات قد تؤثر على انتظام سير العمل بها، بالإضافة إلى تقييم الأداء والعمل على تطوير الخدمات الوقائية بمحافظة أسيوط.

اجتماع آخر برئاسة "وكيل وزارة الصحة بأسيوط" وبحضور دكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية، ودكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط، وبحضور إدارات الأسنان والمستشفيات، والمعامل والمراجعة الداخلية والحوكمة، والمكتب الفني والتموين الطبي والتفتيش الفني والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والأمومة والطفولة والتدريب والجودة ومكافحة العدوي، تم خلاله مناقشة آليات تنفيذ اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والصادرة بقرار معالي وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٤، ومناقشة التحديثات الجديدة بها، وتفسيراتها، والتي ستعطي الفرصة لوجود إيرادات تسهم مع ميزانية الدولة للصحة في تطوير المنظومة، بالإضافة إلى خلق مزايا للكوادر الطبية، وستعمل على حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية.

كما تم التشديد على تشكيل فرق مرور تجوب كل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية على مدار الـ24 ساعة ومتابعة وتقييم الأداء بالمستشفيات ورصد وحل أي مشكلات على أرض الواقع.

1000108489
1000108489
1000108490
1000108490
1000108488
1000108488
1000108487
1000108487
الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط مديري الإدارات الفنية والإدارية خطط العمل العلاجية والوقائية دكتور احمد سيد موسي وكيل المديرية للشئون الوقائية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يبحث توافر السلع الغذائية والأساسية بكميات مناسبة لمحاربة الاحتكار

انطلاق حملة نظافة لرفع كفاءة نفق السلام وترميم لأرصفة وكورنيش النيل بأسيوط

محافظ أسيوط يشهد إفطارًا جماعيًا احتفالًا بيوم اليتيم

رئيس "مياه أسيوط" يتفقد مركز خدمة العملاء بمنفلوط (صور)

الأكثر قراءة

نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

عاجل.. رئيس الوزراء: انتهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ

لأول مرة.. مجلس الأمن الدولى يعتمد قرار وقف إطلاق النار فى غزة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

نتنياهو يهدد أمريكا: إلغاء مغادرة وفد إسرائيل حال عدم استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟