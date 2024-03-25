وكيل صحة أسيوط يجتمع بمديرى الإدارات الفنية والإدارية ويشكل فرق مرور تجوب المنشآت الصحية

عقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اليوم، عددًا من الاجتماعات المتتالية مع مديري الإدارات الفنية والإدارية ووكلاء مديرية الشئون الصحية بأسيوط، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة خطط العمل العلاجية والوقائية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وذلك في إطار الاجتماعات المتواصلة والمكثفة لمناقشة الإجراءات المتبعة وخطط العمل للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة في تقديم الخدمات الصحية المتميزة لجموع المترددين على المنشآت الصحية بمختلف أنحاء المحافظة.

وتناول الاجتماع الأول الذي عقده وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الوقائية بالمديرية، في حضور دكتور أحمد سيد موسى وكيل المديرية للشئون الوقائية، ومديري الإدارات الفنية بالديوان مناقشة خطة العمل الوقائية بالمديرية، خلال الفترة المقبلة، ومؤشرات أداء العمل بوحدات الرعاية الأولية، وأداء العمل بإدارة مكافحة الأمراض المعدية، وإجراءات وأعمال الترصد، ووجه وكيل الوزارة بضرورة تقييم أداء عمل الفرق الطبية بالإدارات الصحية، وتقييم الأعمال الوقائية.



متابعة صرف الألبان المدعمة وتكثيف أعمال الرقابة



وشدد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، خلال الاجتماع، على ضرورة متابعة صرف الألبان المدعمة، وتكثيف أعمال الرقابة على المنتجات الغذائية بالمصانع ومختلف المنشآت الغذائية والأسواق، وعدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، كما شدد أيضًا على تكثيف أعمال صحة البيئة، ومتابعة سحب عينات المياه بصورة دورية، وكذلك محطات معالجة المياه الخاصة بوحدات الكلى الصناعية.

كما تطرقت الاجتماعات إلى مناقشة دور وأداء عمل الفريق الإشرافي بالطب الوقائي بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة، ودور المراقبين الصحيين، موجهًا بتكثيف الجولات المرورية على كل الوحدات الصحية والمراكز الطبية بمختلف الإدارات الصحية، ومتابعة الأعمال الوقائية، ومعالجة أي سلبيات قد تؤثر على انتظام سير العمل بها، بالإضافة إلى تقييم الأداء والعمل على تطوير الخدمات الوقائية بمحافظة أسيوط.

اجتماع آخر برئاسة "وكيل وزارة الصحة بأسيوط" وبحضور دكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية، ودكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط، وبحضور إدارات الأسنان والمستشفيات، والمعامل والمراجعة الداخلية والحوكمة، والمكتب الفني والتموين الطبي والتفتيش الفني والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والأمومة والطفولة والتدريب والجودة ومكافحة العدوي، تم خلاله مناقشة آليات تنفيذ اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والصادرة بقرار معالي وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٤، ومناقشة التحديثات الجديدة بها، وتفسيراتها، والتي ستعطي الفرصة لوجود إيرادات تسهم مع ميزانية الدولة للصحة في تطوير المنظومة، بالإضافة إلى خلق مزايا للكوادر الطبية، وستعمل على حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية.

كما تم التشديد على تشكيل فرق مرور تجوب كل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية على مدار الـ24 ساعة ومتابعة وتقييم الأداء بالمستشفيات ورصد وحل أي مشكلات على أرض الواقع.

1000108489

1000108490

1000108488