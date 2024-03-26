أسيوط تستعد لزيارة وفد تقييم أفضل جامعة صديقة للبيئة في 2024

عقد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، اجتماعًا، موسعا لمناقشة استعدادات الجامعة؛ لاستقبال وفد جائزة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة الزيارة.



الالتزام بتطوير بنية تحتية صديقة للبيئة



وصرح الدكتور أحمد المنشاوي، بأن جامعة أسيوط تستعد لاستقبال وفد تقييم جائزة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤؛ وفقًا لمعايير المسابقة، للوصول إلى جامعة خضراء، (جامعات صديقة للبيئة - Eco Uni)، والالتزام بتطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، ومعيار الطاقة، والتبدل المناخي، ومعيار إدارة المخلفات، ومعيار إدارة المياه، ومعيار النقل داخل الجامعة، ومعيار جودة البيئة.



ووجه الدكتور محمود عبد العليم، باستكمال تنفيذ رامبات ذوي الإعاقة؛ لمساعدتهم على التحرك بسهولة داخل الحرم الجامعي، والانتهاء من أعمال التشجير، والتزيين، بمختلف شوارع الجامعة، والمدن الجامعية، وخارج حدود الجامعة، ووضع لافتات إرشادية حديثة بأسماء شوارع الجامعة، وكلياتها، ومراكزها، وإداراتها، ولافتات التنمية المستدامة بالجامعة، والمدن الجامعية، وكذلك تحديد أماكن وضع الإرشادات المرورية؛ لسير المركبات، والمشاة، وأماكن الانتظار داخل الجامعة، وعلى حدودها الخارجية.

كان قد أصدر في وقت سابق الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قرارين؛ بتكليف اثنين من الوكلاء، بكلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة.



وتضمنت القرارات؛ تكليف الدكتورة منال أنور سيد عيد الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية، بكلية التربية للطفولة المبكرة؛ للقيام بأعمال وكيل الكلية؛ لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة عام.



وتكليف الدكتورة لمياء أحمد محمود الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية، بكلية التربية للطفولة المبكرة؛ للقيام بأعمال وكيل الكلية؛ لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، وذلك لمدة عام.



ووجه الدكتور أحمد المنشاوي بضرورة مواصلة العمل؛ من أجل تقديم تعليم يواكب متطلبات الحاضر، والمستقبل، وإعداد كوادر متميزة، ومتخصصة؛ من معلمي رياض الأطفال؛ قادرين علي تحقق الريادة التربوية، والعلمية، والمنافسة في كافة مجالات الطفولة المختلفة.