مياه أسيوط تعلن البدء التجريبي لبرنامج Kobo علي نظام مراقبة العمليات OMS

عقدت شركة مياه الشرب والصرف بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا لمناقشة برنامج kobo حيث تم الانتهاء منه ويعمل بشكل تجريبي بجميع مناطق الشركة.



وأوضح المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن مشروعات التعاون الدولي iwsp 2 المنفذة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتجربتها لتوفير برنامج Kobo علي نظام مراقبة العمليات (oms) ومراقبة تشغيل أداء الشركة لتحسين جودة أفضل للبيانات التشغيلية والتي منها (جمع البيانات إلكترونيا، مراجعة السجلات المدعومة من تكنولوجيا المعلومات، توافر أسرع بكثير من التقارير) مما يعالج نظام مراقبة العمليات (OMS) وأوجه القصور في تسجيل البيانات التشغيلية المتعددة في المواقع غير المدمجة، وتطوير نظام لتحسين الوضع وقراءة جهاز التصرف وعداد ساعات تشغيل الطلمبة وقراءة عداد الكهرباء، وكمية الاستهلاكات داخل المحطات (كمية الكلور، الشبه، الوقود، الزيوت).



تحميل وتطبيق برنامج Kobo علي جميع محطات مياه



وأكد رئيس الشركة، أن طريقة عمل البرنامج تتم بتحميل وتطبيق برنامج (Kobo) علي جميع محطات مياه الشرب والذي تم بدء العمل التجريبي به فعليا من خلال تحميله عبر Google Play لكل منطقة من فروع الشركة لها مسئول عن تجميع بيانات بإدخال البيانات من خلال إرفاق رمز "QR" الخاص بالمحطة بكل نقطة قياس والمربوط على البرنامج والذي يقوم برفع القراءات من خلال أجهزة التصرف بالمحطات وعداد ساعات تشغيل الطلمبة، وقراءة عداد الكهرباء، وكمية الاستهلاكات داخل المحطات من (كمية الكلور الشبه الوقود الزيوت) ويتم جمع البيانات التشغيلية وسرعة تحميل البيانات في نفس الوقت لتطوير منظومة العمل.



وأضاف المهندس هشام الداغر مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي ووحدة إدارة المشروع، أن هذا التطبيق ضمن مشروعات التعاون الدولي iwsp2 برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الشرقاوي، أن الغرض من تطبيق البرنامج لقياس Kbis مؤشرات الأداء للمحطات وتحسين الخدمات المقدمة وجودة أفضل للبيانات التشغيلية وجمع البيانات إلكترونيا، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد أسرع من إعداد التقارير مما يقلل عبء العمل في المناطق وهذا من ضمن أعمال الدعم المؤسسي المقدم من البرنامج للشركة، وسيتم التوسع في نطاق مراقبة العمليات لتشمل محطات معالجة الصرف الصحي...

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