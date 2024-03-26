جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل حول "التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات والإدمان"

نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية، بجامعة أسيوط ورشة عمل بعنوان: "التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، والإدمان"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حرص الجامعة على تسليط الضوء على مناقشة الظواهر السلبية التي تؤثر على الشباب، ومدى خطورتها على المجتمع، ومن أهمها آفة المخدرات، وضرورة تكوين وعي اجتماعي، وثقافي، وصحي؛ بأضرار آفة المخدرات، وتعديل اتجاهات الأفراد، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عند تعاطي بعض أنواع المخدرات.

تكثيف الجهود ومناقشة الظواهر السلبية التي تؤثر على الشباب

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بالجهود التي تبذلها الدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية؛ لمكافحة كافة أنواع، وأشكال، الإدمان، والتصدي بكل قوة له؛ وذلك للحفاظ على أمن، وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور محمود عبد العليم، أن الورشة تأتي في إطار تفعيل الدور المجتمعي، والتوعوي للجامعة، في محاربة هذه الظاهرة وأبعادها السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، من خلال، نشر الوعي بين منسوبي الجامعة؛ بأضرار المخدرات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة؛ للحد من ظاهرة الإدمان، ومخاطره، وتأثيرها السلبي على متعاطيها.

وثمن بدور إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة؛ لجهودها الملموسة خلال الفترة الماضية في تبني عدد من المبادرات المهمة، من ضمنها تدشين مبادرة " أمانك أولًا"، هدفها الاهتمام بصحة، وسلامة العاملين بالجامعة، مشيدًا بتميز كوادرها الإدارية، ودورهم في تفعيل الكثير من الأنشطة.

وأعربت الدكتورة أماني الشريف مستشار رئيس الجامعة لشئون التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات؛ عن سعادتها بالتعاون المثمر بين إدارة السلامة والصحة المهنية، والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب؛ بهدف توفير منصة؛ لتبادل الخبرات، والمعرفة بين الخبراء، والمختصين، في مجال السلامة، والصحة المهنية، داعية المشاركين إلى الإفادة القصوى من موضوع الورشة؛ لتوسيع آفاقهم، وتعزيز مهاراتهم، والاهتمام بفئة الشباب، والنشء، وتوفير جو أسري، وبيئة ملائمة لهم، تحفظهم من مخاطر الإدمان، والمخدرات.

وفي هذا السياق، أشار الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة؛ إلى حرص الجامعة على إقامة ندوات توعوية، وتثقيفية؛ لبناء، وتنمية وعي الشباب، ومنسوبي الجامعة؛ بقضايا المجتمع، وكيفية مواجهتها، موضحًا أهمية موضوع الورشة، وتأثيرها السلبي على الصحة النفسية، والعقلية، والسلوك، وكيفية حماية أبنائنا من خطرها، وأهمية نشر القيم، والأخلاق، والعادات الأصيلة، كمعيار حقيقي؛ لرقي الإنسان.



وأضاف الأستاذ أسامة السيد، أن الهدف من الورشة؛ توعية العاملين بالجهاز الإداري، وكل فرد من أفراد المجتمع، وخاصة الشباب؛ في نشر ثقافة الوقاية من الإدمان بين أقرانهم؛ للوصول إلى وطن بلا تعاطٍ، أو إدمان، متمنيًا للمشاركين؛ ورشة عمل مثمرة.

وأوضح الأستاذ خالد عمران؛ إن الورشة ناقشت عددًا من المحاور المهمة حول: الأضرار النفسية، والعقلية، وانعكاساتها اليومية علي الشخص المدمن، وما يصاحبها من سلوك غير طبيعي، الأضرار الاجتماعية المترتب عليها انهيار الأسرة، وانحراف أفرادها؛ نتيجة تعاطي المخدرات، للدكتورة أسماء جابر علي مهران بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، وناقشت الورشة- أيضًا- أنواع الأدوية التي تظهر في تحليل المخدرات، والأضرار الصحية المنبثقة عن تعاطي المواد المخدرة، للدكتورة هبة عطية يسي وكيل معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشرف على تنظيم الورشة؛ الأستاذ أسامة السيد أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ عبد القادر مهران رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ خالد عمران مدير عام إدارة وتنمية المواهب، والأستاذ علي عمر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وبمشاركة لفيف من العاملين بمختلف قطاعات الجامعة، وذلك بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري بالجامعة.