الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: متابعة ملف السلامة والصحة المهنية واتخاذ إجراءات الحد من عمل الأطفال

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تفعيل دور مديرية العمل المنوط تنفيذه والتنسيق مع الشركات الخاصة في توفير فرص عمل وتنفيذ المبادرات والفعاليات بكافة فئاته والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين عامة.


يأتي ذلك خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.


ضرورة توفير فرص عمل للشباب والفتيات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة


وأشار اللواء عصام سعد، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للوقوف جنبًا إلى جنب بجوار مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإنجاح الفعاليات المختلفة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.


جاء ذلك خلال لقاءه مع علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.


واستعرض وكيل الوزارة، ما تم إنجازه وتنفيذه بمديرية العمل بالمحافظة خلال الفترة الماضية والخطة الموضوعة للفترة القادمة في المجالات المختلفة فضلا عن نقل تحيات حسن شحاته وزير العمل والعاملين بمديرية العمل وتقديمهم الشكر على المجهودات التى تبذل في كافة مجالات العمل.


ووجه محافظ أسيوط، باستمرار متابعة ملف السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت الحكومية والخاصة لتوفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على الأرواح والمنشآت وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت سواء من خلال تطبيق القوانين أو تنفيذ الندوات والمبادرات والملتقيات.


وشدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحد من عمل الأطفال وكذلك رعاية العمالة غير المنتظمة فضلًا عن متابعة صرف منحة شهر رمضان الكريم للعمالة وغير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات مشددًا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بصورة لائقة في القطاعات المختلفة.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تفعيل دور مديرية العمل تقديم خدمات أفضل للمواطنين عامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية المجتمعات المحلية

مواد متعلقة

أسيوط تستعد لزيارة وفد تقييم أفضل جامعة صديقة للبيئة في 2024

ضمن أعمال والتجميل.. تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات الضيقة بمركز البداري بأسيوط

محافظ أسيوط: اعتماد اللائحة المالية والإدارية لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية

وحدة السكان بالقوصية بأسيوط تعقد اجتماعًا تنسيقيًا للجنة السكانية للمركز والقرى التابعة

الأكثر قراءة

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

نكشف قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى الأبطال

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

محمد هنو: الوقت الحالي يدعونا لاستثمار الفرص المتاحة وإصلاح الجهاز الإداري للدولة

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمصر القديمة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"