محافظ أسيوط: متابعة ملف السلامة والصحة المهنية واتخاذ إجراءات الحد من عمل الأطفال

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تفعيل دور مديرية العمل المنوط تنفيذه والتنسيق مع الشركات الخاصة في توفير فرص عمل وتنفيذ المبادرات والفعاليات بكافة فئاته والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين عامة.



يأتي ذلك خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.



ضرورة توفير فرص عمل للشباب والفتيات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة



وأشار اللواء عصام سعد، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للوقوف جنبًا إلى جنب بجوار مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإنجاح الفعاليات المختلفة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.



جاء ذلك خلال لقاءه مع علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.



واستعرض وكيل الوزارة، ما تم إنجازه وتنفيذه بمديرية العمل بالمحافظة خلال الفترة الماضية والخطة الموضوعة للفترة القادمة في المجالات المختلفة فضلا عن نقل تحيات حسن شحاته وزير العمل والعاملين بمديرية العمل وتقديمهم الشكر على المجهودات التى تبذل في كافة مجالات العمل.



ووجه محافظ أسيوط، باستمرار متابعة ملف السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت الحكومية والخاصة لتوفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على الأرواح والمنشآت وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت سواء من خلال تطبيق القوانين أو تنفيذ الندوات والمبادرات والملتقيات.



وشدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحد من عمل الأطفال وكذلك رعاية العمالة غير المنتظمة فضلًا عن متابعة صرف منحة شهر رمضان الكريم للعمالة وغير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات مشددًا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بصورة لائقة في القطاعات المختلفة.