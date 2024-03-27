محافظ أسيوط يبحث إجراءات استخراج تراخيص مشروع تصنيع الأخشاب

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إجراءات استخراج تراخيص مشروع تصنيع الأخشاب من المخلفات الزراعية والذي ينفذه فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة وذلك لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية ومنع ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالقرى والمراكز، ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة التابعة لمجلس الوزراء.



يأتي ذلك بالتنسيق بين اللواء أركان حرب شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد وبالتعاون مع محافظة أسيوط، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



جاء ذلك خلال لقائه مع داليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط.



واستعرض المحافظ إجراءات تخصيص مصنع تدوير المخلفات الزراعية وتصنيع الأخشاب والذي تنفذه الهيئة بمنطقة بني غالب بمركز أسيوط بجوار مصنع السماد العضوي التابع للمحافظة، فضلًا عن مناقشة إجراءات تسهيل استخراج تراخيص المشروع.



وأكد محافظ أسيوط، أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات التخصيص للأرض لإقامة المشروع، وجاري استخراج تراخيص المشروع حتى يتثنى البدء الفعلي في التنفيذ، معلنًا تقديمه لكافة التسهيلات لسرعة تنفيذ المشروع وفقًا لأحدث المواصفات ومعايير الجودة.



وأشاد محافظ أسيوط بالمشروعات التي تنفذها الهيئة على مستوى الجمهورية وبخاصة محافظة أسيوط ومنها إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بتكلفة 40 مليون جنيه.



وأشار إلى أهمية المشروع في تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية لإقامة مصنع للأخشاب يساهم في القضاء على ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وذلك استكمالًا لجهود المحافظة في مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف.



وأوضح المحافظ، أنه أصدر تكليفاته لرؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، لتكثيف حملات وبرامج التوعية وتكاتف الجميع من رجال دين ومسئولي الزراعة والبيئة والصحة ورؤساء المراكز والأحياء وإدارة المخلفات الصلبة لعقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق المخلفات الزراعية على المواطنين وعلى البيئة والتعريف بإمكانية فرم المخلفات من خلال المفارم التي توفرها المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والزراعة بمختلف المراكز والقرى لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف.

وشدد على اتخاذ إجراءات رادعة لضبط المخالفات من خلال حملات مستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة لضبط أية حالات حرق للمخلفات على أن تتم تلك الحملات بصورة دورية ليلًا ونهارًا بالإضافة إلى دعم الاستفادة من المخلفات الزراعية بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة عن طريق إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج" بالتعاون مع مديرية الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى.