الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات تموينية على المخابز لجودة رغيف الخبز وتحرير 17 مخالفة بالبداري بأسيوط

حملات تموينية
حملات تموينية

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية المستمرة على المخابز للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات والمعايير التموينية من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أى مخالفات أو شكاوى من المواطنين.


وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الجانب مؤكدًا على استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري وذلك من خلال خطة محكمة يجري تنفيذها عن طريق كافة الأجهزة المعنية.


تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز


وأوضح اللواء عصام سعد، إنه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع أجهزة الرقابة التموينية لتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز ومدي الالتزام بالأوزان المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحماية المواطنين وتقديم الخبز بشكل صحي ومطابق للمواصفات القانونية.


يأتي ذلك فضلا عن التأكد من نظافة أدوات العجن ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات القياسية المتبعة لضمان وصول خبز جيد للمستهلكين، مشيرًا إلى الإهتمام الذى توليه الدولة للمواطن وحرصها على حصوله على الدعم الذى يستحقه فضلًا عن وصول رغيف الخبز بجودة عالية.


وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز بحملة تموينية على المخابز بمشاركة حافظ جلال نائب رئيس المركز وأيمن أحمد علي مدير إدارة  التموين بالبدارى.


حيث تم المرور على عدد من المخابز للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات والوقوف على أي مخالفات من قبل أصحاب المخابز وتم خلال الجولة مراجعة وزن رغيف الخبز بعدد من المخابز للتأكد من مطابقته للوزن المقرر فضلا عن التأكد من نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف وتم تحرير 17 مخالفة تنوعت مابين نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات وتصرف في الكمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


كان محافظ أسيوط،  قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

1000109847
1000109847
1000109846
1000109846
1000109849
1000109849
1000109848
1000109848
1000109850
1000109850
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التموينية والتأكد من جودة رغيف الخبز للمواصفات والمعايير التموينية مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: إعادة تمهيد وتسوية الطرق وتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ أسيوط يبحث إجراءات استخراج تراخيص مشروع تصنيع الأخشاب

وكيل "الصحة" بأسيوط يناقش آلية النهوض بالقطاع الصحى

محافظ أسيوط وأمين "مستقبل وطن" يشهدان حفل إفطار "مائدة وطن واحد" (صور)

الأكثر قراءة

رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك: شيكابالا ليس أسطورة النادي

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

 المشدد 5 سنوات لمدير مبيعات ابتز ربة منزل فى الجيزة

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة