الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "الصحة" بأسيوط يناقش آلية النهوض بالقطاع الصحى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وبحضور دكتور عصام نبيل، وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية، ودكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية، ودكتور محمد جمال، مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط، آلية النهوض بالقطاع الصحي وتجويد الخدمات في مختلف المنشآت الصحية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وتطرق الاجتماع، الذي ضم وكلاء مديرية الصحة ومدراء الإدارات الفنية والإدارية والمكتب الفني والإعلام، إلى الإجراءات التنفيذية في إطار حملة المديرية للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية نطاق محافظة أسيوط لمواصلة التعبئة والتركيز على متطلبات المرحلة والاستعداد والجاهزية في مختلف المستويات.

وخلال تصريحاته، أشار المعتصم بالله السيوطي، مدير الإعلام بـ"صحة أسيوط"، إلى أن الاجتماع تناول الجوانب المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية وأولويات العمل خلال المرحلة الراهنة والمقبلة وأيام العطلات الرسمية والأعياد.

وأضاف السيوطي أنه خلال الاجتماع، أكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الحرص على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف معاناتهم، مشددًا على ضرورة استشعار الجميع للمسئولية في النهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات ليلمسها المواطن على أرض الواقع.

وأوضح مدير الإعلام أنه تم توجيه مديري المستشفيات بالتقييم الذاتي لأداء المستشفيات والخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية تلافي السلبيات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية والارتقاء بالأداء المؤسسي والقطاع الصحي وتحسين خدماته بالاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في هذا الجانب، لافتًا إلى تضافر الجهود لتحقيق المستهدفات الرئيسية لتحسين جودة الخدمة الطبية، والعمل على إتمام كل الأعمال في مختلف المرافق الصحية العلاجية والوقائية.

وحثَّ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الجميع على الاضطلاع بمسئولياتهم، بما يكفل تعزيز دور قطاع الصحة في مواجهة التحديات، مثمنًا جهود كوادر القطاع ودورهم في استمرار تقديم الخدمات بالصورة اللائقة.

وأكد السيوطي أنه خلال الاجتماع تم تشكيل فرق من الأطباء والفنيين والإداريين بديوان المديرية لإجراء معايشة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمدة شهر داخل كل مستشفى، الهدف منها هو المتابعة والإرشاد والتقييم وحل المشكلات وتلافي السلبيات بمختلف أقسام المستشفى، والعمل بجانب إدارة المستشفى والطواقم الطبية والفنية والإدارية بالمستشفيات لإعادة ترتيب وتنظيم الأداء داخل كل مستشفى، على أن يُعرض تقرير أسبوعي مفصل على وكيل الوزارة بكل ما تم رصده وتغييره وإنجازه بالمستشفيات.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط النهوض بالقطاع الصحي المنشآت الصحية تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالتقييم الذاتي لأداء المستشفيات والخدمات

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