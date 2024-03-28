إقبال كثيف من المواطنين علي معارض السلع الغذائية بأسيوط

تشهد محافظة أسيوط، إقبالا ملحوظا من المواطنين علي معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومعارض “أهلا رمضان” والتي يصل عددها لـ 112 معرض تقريبا بالإضافة إلي السلاسل للغذائية الموزعة علي مختلف مراكز المحافظة، بتخفيضات تتراوح بين 20 و25% عن مثيلتها في الأسواق.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن المحافظة في خطتها لدعم السوق المحلي بالسلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار وإتاحة كافة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين لرفع العبء عنهم وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ومراقبتها.

112 معرض ومنفذ بيع للسلع الغذائية بأسعار مخفضة



وأوضح اللواء عصام سعد، أن المحافظة تسعى لإقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة، للوقوف بجانب المواطن البسيط ومحدودي الدخل والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية من حجب ومنع السلع من الأسواق.



وأوضح اللواء عصام سعد، إلى أنه تم افتتاح وتجهيز ما يقرب من 112 معرض ومنفذ وشادر لبيع السلع الغذائية بالمراكز والأحياء ومدينة أسيوط الجديدة بالتنسيق بين المحافظة والتموين فضلا عن 11 منفذًا تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة ووجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.

وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، إن هناك حملات رقابية وتموينية علي المعارض بشكل مستمر للتأكد من توافر السلع الغذائية بمختلف المراكز بالإضافة إلي شن الحملات علي الاسواق لمنع التلاعب في الأسعار.

وأوضح وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن المعارض تضم المواد الغذائية المتنوعة مثل "اللحوم البلدي الطازجة والمجمدات بأنواعها والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والشاي بأنواعه وكافة أنواع المواد الغذائية وياميش رمضان والتمور بأنواعها والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج بنسبة من 20 الى 25 % لتناسب إحتياجات المواطنين ومتوفرة بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين تسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

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