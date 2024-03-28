محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "المشروع القومي لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بــ 149 قرية و894 تابعًا في 7 مراكز على مستوى المحافظة بتكلفة اجمالية بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن.

والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تحسين جوده حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات

واستعرض المحافظ خطوات استكمال المرحلة الأولى من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحديد المشروعات، التي تم الانتهاء منها وجار استكمال أعمال المرافق لها لدفع عجلة العمل بها والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة لاستكمال الأعمال والانتهاء منها وفقًا للخطة الزمنية المخططة.

ووجه محافظ أسيوط، سكرتير عام المحافظة المساعد ووكلاء الوزارة المعنيين بضرورة تنسيق الجهود مع شركات المرافق لسرعة توصيل المرافق للمشروعات التى تم نهوها مع إعداد بيان شامل بالمشروعات التي تم الانتهاء من تسليمها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها، مؤكدًا على رؤساء المراكز بالإشراف الميداني اليومي على مواقع العمل وإزالة أى معوقات تواجه التنفيذ أو التسليم لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بأسيوط يستهدف بمرحلته الأولى 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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