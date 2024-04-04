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اقتصاد

سعر الدولار اليوم 25 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

جريدة الدستور

تصدر سعر الدولار اليوم 25 رمضان 2024 في مصر مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، وذلك من خلال التعاملات الصباحية فى عدد من  البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

وتشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر الدولار لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر الدولار لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

وخلال السطور القادمة يقدم "الدستور"، سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر الدولار اليوم فقد سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سجل  سعر الدولار في البنك المركزي  إلى 47.32 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 4-4-2024 فى مصر

منتصف التعاملات| سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 3 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع اليورو والإسترليني خلال تعاملات اليوم

سعر الدولار اليوم 24 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر سجل 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سجل سعر الدولار نحو 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

  • سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"سجل عند 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 47.45 جنيه للشراء 47.55 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.2 جنيه للشراء47.3  جنيه للبيع
  • وسجل الدولار في البنك الاهلي الكويتي 47.1 جنيه للشراء و47.2 جنيها للبيع.
  • وسجل بنك التعمير والاسكان 47.23 للشراء و47.33 للبيع.
  • سجل الدولار في المصرف العربي الدولي حيث سجل 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيها للبيع.
  • سجل الدولار في كريدي أجريكول 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيها للبيع.
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