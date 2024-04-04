سعر الدولار اليوم 25 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

تصدر سعر الدولار اليوم 25 رمضان 2024 في مصر مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، وذلك من خلال التعاملات الصباحية فى عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

وتشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر الدولار لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر الدولار لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

وخلال السطور القادمة يقدم "الدستور"، سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر الدولار اليوم فقد سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 47.32 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر سجل 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سجل سعر الدولار نحو 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي