الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

انخفاض جديد فى أسعار الحديد.. "عز" يتراجع 5800 جنيه (خاص)

حديد عز
حديد عز

كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن أن أسعار حديد عز انخفضت اليوم الخميس، بنحو 5800 جنيه في سعر الطن.

وقال "الزيني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أسعار حديد عز تراجعت من 46500 جنيه إلى 40700 جنيه، لافتًا إلى أن هذا الانخفاض يأتي تماشيًا مع انخفاض أسعار الدولار وتحرير سعر الصرف.

انخفاض أسعار الحديد لباقي الشركات 

وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية إلى أن أسعار الحديد لباقي الشركات كانت قد سجلت انخفاضًا من قبل منذ بداية الإعلان عن تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي والقضاء على السوق السوداء.

وأوضح أن هناك حالة من الركود في سوق مواد البناء وحالة من الترقب من قبل المستهلكين مع توقعات انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الاستقرار لمواد البناء بشكل كامل سواء كانت الحديد أو الأسمنت أو الجبس دون زيادات طالما هناك سيطرة على سعر الدولار.

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