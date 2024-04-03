الأربعاء 03 أبريل 2024
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اقتصاد

"مدينة الجلود" تتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتطوير قطاع الأحذية

المهندس محمد زلط
المهندس محمد زلط

تعتزم مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، توقيع بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة، يهدف إلى تطوير صناعة الأحذية في مصر، وتعزيز مهارات العاملين في هذا القطاع.

وقال المهندس محمد زلط، نائب رئيس مدينة الجلود بالعاشر، في بيان اليوم، إن المدينة تحرص على التعاون مع مختلف الجهات المعنية في إطار السعي المستمر لتحسين وتطوير جودة صناعة الجلود المصرية."

وأكد أن البروتوكول يتضمن عملية نقل المعرفة والتكنولوجيا من ناحية والاستفادة بإمكانيات المدينة من ناحية أخرى، قائلًا: "نثق أن هذا التعاون مع مركز تحديث الصناعة سيكون له نتائج إيجابية على صناعة الأحذية في مصر".

وأكد زلط أن البروتوكول يهدف بشكل أساسي إلى التعاون بين مدينة الجلود ومركز تحديث الصناعة في مجال دعم وزيادة تنافسية القطاع الصناعي المصري وتحسين انتاجية وجودة منتجاته، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية قوية وتنفيذا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي من أهدافها الاستراتيجية تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وبناء قاعدة علمية قوية.

وفي هذا الإطار، أكد زلط أن مركز صناعات الجلود المتطورة سيقوم بعرض التحديات الإدارية والإنتاجية المختلفة للشركات الصناعية الموجودة داخل مدينة الجلود على مركز تحديث الصناعة بهدف التعاون على إيجاد حلول لها.

وأوضح أن مركز تحديث الصناعة سيقدم الدعم الفني لتطوير منتجات وخدمات للشركات الصناعية المسجلة داخل المنطقة الصناعية بشكل مباشر أو غير مباشر لتعزيز التصميم والبحث والتطوير للمنتجات المصرية (مثل تصنيع النماذج الأولية للمنتجات الجلدية)، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية لتلك الشركات في مجالات تحسين العمليات الإنتاجية، وذلك من خلال عقود مستقلة ووفقا لآليات التعاقد المعمول بها.

وأشار إلى أنه من المقرر أيضا الإعلان عن مسابقة مفتوحة لخريجي جامعة حلوان، تهدف إلى تطوير تصاميم اسطمبات الأحذية الرجالي.

وكشف عن أن تلك المسابقة ستتضمن 3 جوائز لأول ثلاثة فائزين، مشيرا إلى أنه سيتم الإشراف عليها من لجنة تحكيم تشمل عدد من المصنعين من شيوخ المهنة، حسب قوله.

قال المهندس فرج السنان، رئيس مجلس إدارة مركز الجلود المتطورة - المشرف على مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، إن جميع التحركات التي يقوم بها مجلس إدارة مدينة الجلود تستهدف تحسين جودة المنتجات المحلية، وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، فضلًا عن إمكانية خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، وكذلك تعزيز الابتكار والإبداع في هذا القطاع الذي يعد أحد أهم القطاعات الصناعية.

أضاف: "إننا نؤمن جدا بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وندعم إبداعات الشباب المصري، كما نأمل أن تُساهم المسابقة في اكتشاف مواهب جديدة في مجال تصميم الأحذية".

أوضح السنان، أن هذه المسابقة تُعد فرصة مميزة لخريجي جامعة حلوان لعرض إبداعاتهم في مجال تصميم الأحذية، واكتساب خبرة عملية في هذا القطاع عبر الاستفادة من إمكانيات المدينة وأصحاب المصانع القائمة بها.

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