الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تهنئ الرئيس السيسى بالولاية الرئاسية الجديدة

الغرف التجارية
الغرف التجارية

هنأ مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تنصيبه بولاية رئاسية جديدة.

وتقدم مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية بالنيابة عن منتسبي الغرفة من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدي خدمات بخالص التهاني للرئيس.

وبارك مجلس الإدارة تنصيب الرئيس لولاية رئاسية جديدة متمنيا دوام التوفيق والسداد في خدمة الوطن، كما عهدنا واستكمال مسيرة التنمية.

وأكد الشافعي أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف كل الجهود لمواصلة مرحلة البناء والتنمية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة والتي شملت كل المناحى خاصة علي الصعيد الاقتصادي وتنمية المشروعات بمختلف أحجامها وجذب استثمارات خارجية للسوق المصرية في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات والحفاظ علي المكاسب الكبيرة التي تحققت على أرض الواقع علي كل الأصعدة.

كان الرئيس السيسي قد أدى اليمين الدستورية، في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

الغرفة التجارية لمواصلة الاصلاحات المشروعات الصعيد الاقتصادي الاقتصادية القطاعات المكاسب الكبيرة مجلس النواب

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