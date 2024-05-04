السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

تحديث يومي| سعر الدولار اليوم السبت 4-5-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

ارتفع البحث على المحرك العالمي جوجل خلال الساعات الماضية عن سعر الدولار اليوم السبت الموافق 5 مايو 2024، حيث استقر سعر الدولار في البنوك المصرية والعاملة في مصر ومكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم السبت 2024 تحديث لحظي

ونتيجة لما سبق ذكره يستعرض موقع الدستور قائمة بأخر تحديث لسعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية في البنوك خلال منتصف التعاملات.

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024 استقرارا خلال منتصف التعاملات، مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ نحو 47.90 جنيه للشراء، 48.00 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر استقرارًا اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري حيث سجل نحو 47.90 جنيه للشراء مقابل 48.00 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024، استقرارا ايضًا مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 47.90 جنيهًا للشراء، و48.00 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى مصر مقابل الجنيه اليوم السبت 4-5-2024

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

سجل متوسط سعر الدولار اليوم السبت 4 مايو 2024 في البنك التجاري الدولي استقرارا ليبلغ 47.90 جنيه للشراء 48.00 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت

خلال منتصف التعاملات سجلت أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024، استقرارا، واليك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

-بلغ سعر الدولار نحو 47.90 جنيهًا للشراء، و48.00 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر اليورو 51.23 جنيهًا للشراء، و51.35 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.53 جنيهًا للشراء، و59.65 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر الريال السعودي 12.79 جنيهًا للشراء، و12.82 جنيه للبيع.
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