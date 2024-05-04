السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم السبت 4 مايو مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي، استقرارا ملحوظا، بداية تعاملات اليوم السبت 4 مايو 2024، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية وعيد العمال وشم النسيم للبنوك والتي تسمر لمدة 4 أيام من الجمعة للاثنين، ليسجل متوسط 12.76 جنيه. 

سعر الريال السعودي اليوم 4 مايو 2024


وزادت عمليات البحث من المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 4 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة مع اقتراب أداء مناسك الحج.

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر العملة السعودية اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.
 

سعر الدولار فى مصر مقابل الجنيه اليوم السبت 4-5-2024

سعر الذهب اليوم السبت 4-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري


سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت بالبنك المركزي المصري نحو 12.77 للشراء ونحو 12.81 للبيع.
 

سعر الريال السعودي في بنك البركة



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم السبت نحو 12.69 للشراء ونحو 12.78 للبيع.



سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم السبت نحو 12.83 للشراء ونحو 12.85 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم السبت نحو 12.77 للشراء ونحو 12.80 للبيع.

 

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري 



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت نحو 12.77 للشراء ونحو 12.80 للبيع.

 

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سعر الريال السعودي اليوم 1 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 2 مايو 2024

سعر الريال السعودى اليوم السبت4-5-2024 فى مصر بكافة البنوك



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم السبت نحو 12.68 للشراء 12.78 للبيع.

 

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم السبت نحو 12.72 للشراء ونحو 12.79 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم السبت نحو 12.75 للشراء ونحو 12.80 للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار 



سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 4 مايو نحو 0.27 دولار أمريكي.

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري 



سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم السبت 4 مايو 2024.

 

آليات وشروط حصول على الريال السعودي


حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه 6 أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف 1500 ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.90 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.
 

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