الهلال والنصر يسعيان لمواصلة الانتصارات فى الدورى السعودى.. اليوم

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن للمحترفين) والذي سيتوقف بعد نهاية هذه الجولة لمدة 11 يومًا بسبب إقامة كأس السوبر السعودي في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري بمشاركة أندية الاتحاد، الهلال، النصر والوحدة.

وتقام الجمعة 4 مباريات حيث يلتقي الخليج مع الهلال، وضمك مع النصر، والاتحاد مع التعاون والوحدة مع الأهلي.

ويحل الهلال المتصدر ضيفًا على الخليج في مهمة جديدة نحو تعزيز رقمه العالمي والاقتراب خطوة من حسم لقب الدوري، حيث يملك الهلال في جعبته سلسلة عالمية بـ31 فوزًا متتاليًا، فضلًا عن تصدره جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر.

في المقابل، يسعى الخليج لمواصلة نتائجه الإيجابية لاسيما وأنه لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 6 مباريات حقق خلالها الفوز في 3 مباريات مقابل 3 تعادلات، كما فاز في آخر مباراتين له في الدوري، ليرتقي إلى المركز التاسع برصيد 34 نقطة معززًا موقعه في منطقة الأمان.

وسيكون النصر في مهمة خارج الديار للمباراة الثانية على التوالي عندما يحل ضيفًا على ضمك، حيث يسعى لمواصلة انتصاراته لاسيما وأنه يدخل اللقاء منتشيا بالفوز الكبير على أبها 8-0، وذلك من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة أو على الأقل حسم مركز الوصافة مبكرًا.

في المقابل لم يحقق ضمك سوى نقطة وحيدة في آخر 3 مباريات ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

ويستقبل الاتحاد ضيفه التعاون في قمة مباريات الجولة، حيث يسعى الاتحاد لتجاوز خسارته في الديربي أمام الأهلي والحفاظ على المركز الرابع إذ لا يبتعد عن التعاون سوى بفارق الأهداف.

ويحل الاتحاد في المركز الرابع برصيد 46 نقطة بفارق الأهداف عن التعاون صاحب نفس الرصيد في المركز الخامس والذي حقق انتصارين في آخر جولتين ويسعى لمواصلة انتصاراته للعودة إلى المربع الذهبي.

وسيكون الأهلي على موعد مع ديربي جديد عندما يحل ضيفًا على الوحدة في مباراة يدخلها الفريق منتشيًا بعد الفوز أمام الاتحاد في الجولة الماضية ليعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

في المقابل، ستكون المباراة بالنسبة للوحدة بمثابة بروفة أخيرة قبل مباراته المرتقبة أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، حيث سيسعى الفريق لتحقيق فوز معنوي جديد بعد فوزه في الجولة الماضية أمام الفيحاء، وهو الفوز الذي ارتقى به للمركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة بفارق 8 نقاط عن منطقة الهبوط.