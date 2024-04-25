الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ديلي ميل: مانشستر سيتي يواصل اهتمامه بالتعاقد مع برونو جيماريش

برونو جيماريش
برونو جيماريش

يواصل نادي مانشستر سيتي الانجليزي اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي برونو جيماريش، لاعب وسط فريق نيوكاسل يونايتد الانجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب برونو جيماريش ضمن صفوف فريق نيوكاسل يونايتد منذ انضمامه من نادي أولمبيك ليون الفرنسي خلال سوق الانتقالات الشتوية لعام 2012.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر سيتي مازالت تضع عينها على برونو جيماريش وتراقبه من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومنذ بداية الموسم الجاري، لعب برونو جيماريش 45 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 8 لزملائه في الفريق.

وأفادت الصحيفة أن إدارة السيتي لم تبد اهتمامه بالتعاقد مع جيماريش بشكل رسمي حتى الآن.

وأشارت إلى أن برونو جيماريش أحد اللاعبين الذين شاهدهم مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الجاري ولكن تحركهم بشكل رسمي يعتمد على قيمة الصفقة.

وبدأ برونو جيماريش مسيرته ضمن صفوف نادي أوداكس ساو باولو كلوب البرازيلي وانتقل منه لصفوف أتلتيكو باراناينسي في صيف 2017، وقضى موسمين ونصف مع النادي قبل أن ينضم لنادي ليون الفرنسي خلال سوق الانتقالات الشتوية لعام 2020، وبعد عامين قضاهما مع الفريق الفرنسي انضم جيماريش لصفوف نيوكاسل يونايتد.

ولعب جيماريش 102 مباراة بقميص فريق نيوكاسل يونايتد وسجل 14 هدفًا وصنع مثلهم لزملائه في الفريق، من أصل 272 مباراة لعبها طوال مسيرته، وسجل 25 هدفًا وصنع 27 لزملائه.

ومثل برونو جيماريش المنتخب البرازيلي بفريق تحت 23 عامًا والمنتخب الأولمبي، قبل أن يبدأ تمثيل المنتخب البرازيلي الأول في 18 نوفمبر 2020، وكانت أولى مبارياته ضد منتخب أوروجواي ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

ولعب برونو جيماريش 20 مباراة منذ ذلك التاريخ بقميص المنتخب البرازيلي الأول وسجل هدفًا وصنع 5 لزملائه.

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