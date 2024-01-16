الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل| "السلع التموينية" تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد القمح

القمح
القمح

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجة بكراسة الشروط، للشحن من 15 إلى 30 مارس 2024.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أنه يجب أن تقدم أسعار العروض FOB على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوما.

وأضافت أنه تتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة (يجب التزام المورد بتقديم السعرين)، لافتة إلى أن جلسة فض المظاريف والبت غدا الأربعاء في الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث.

إجمالى الكميات الموردة من القمح طرح مناقصة الهئية العامة للسلع التمونيية أجهزة الرقابة التموينية إرتفاع مخزون القمح

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