الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إبراهيم عشماوى: نستهدف طرح الأرز والدواجن واللحوم فى البورصة السلعية خلال 2024

عشماوي
عشماوي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة بورصة السلع مصر، إن الفترة المقبلة نستهدف طرح عدد من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية، وكذلك المعادن والطاقة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن ضمن الحاصلات الزراعية القطن، والأرز والفول والسمسم، أما السلع الغذائية ستكون الجلوكوز، والنباتات الزيتية، وكذلك اللحوم والدواجن، وتفل البنجر والمولاس، أما المعادن ستكون الذهب والفضة، والحديد والألمونيوم، وأيضا سيتم طرح مواد طاقة وبترول تتمثل في البتروكيماويات.

وأوضح أن البورصة السلعية تستهدف تحويل الأسواق غير المنظمة إلى أسواق منظمة، مشيرا إلى أن أهم مميزات البورصة السلعية هي إحدي الآليات لضبط الأسعار فهي لا تكون الآلية الوحيدة في التسعير، كما أنها تعمل علاقة مباشرة بين البائع والمشتري، مما تقلل الوسطاء، كما توفر تقارير وإحصائيات دورية فيما يتعلق بتداول السلع، بالإضافة إلى أنها إحدي الآليات للتحوط.

وأشار إلى أنه كان هناك دائم سؤال يدور حول كيف أسجل نفسي على البورصة، وتم عمل دورات تدريبية نتج عنها تسجيل 1450 شركة على المنصة، وعدد المتداولين 500 شركة أي أن 30% من الشركات يتم تداول على 9 سلع في المنصة.

وأوضح أن أول سلعة تم تداولها على منصة السلع، في نوفمبر 2020 وهي القمح، ثم كان هناك سلعة الذرة والردة وكانت الكميات المتداولة 129 ألف طن، وكذلك تم طرح سبائك الذهب والفضة على منصة السلع بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين، لصالح التجار.

وأضاف أن السكر تم تداول 209 شركة في تداول سلعة السكر بكميات 4.5 مليار قيمة التداول 183 تداولا، كما تم طرح الفول الصويا 200 طن، النخالة 43 شركة تتداول على سلعة، كما تم طرح الملح 8 أطنان، بعدد عمليات واحده فقط.

وأكد أن البورصة السلعية هي تتطرح السلع فقط، ولا تقوم بالتسعير أو تحدد الكميات، المطروحة،

وانطلق منذ قليل المؤتمر السنوي الأول للبورصة المصرية للسلع، والذي يستعرض ما تم إنجازه على مدار العام الماضي 2023، وأنواع وكميات السلع التي تم تداولها عبر منصتها حتى الآن.

وتأسست البورصة المصرية للسلع، كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيه تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، (جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع).
وأصدر  وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، قرارًا في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع، وفي نوفمبر 2022 بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع منذ 27 نوفمبر 2022، وفي أبريل 2023 تم طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الاعلاف لتحويلها إلى علف يتم إتاحته لصغار مربى الدواجن.

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