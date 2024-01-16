البورصة السلعية: تداول نحو 1.2 مليون طن قمح بـ12.3 مليار جنيه

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر، عن تداول نحو 1.2 مليون طن من القمح عبر منصة البورصة، بقيمة 12.3 مليار جنيه.

وأشار عشماوي خلال مؤتمر صحفى للبورصة السلعية مصر تحت عنوان "إنجازات البورصة خلال 2023"، إلى أن هناك 139 شركة تتداول من 156 مطحنًا خاصًا وعامًا، من خلال 9 آلاف عملية.

وقال إن عمليات توريد الأقماح تمت عبر العديد من نقاط التجميع، مشيرًا إلى ميكنة توريد الأقماح عبر 711 نقطة مما أسهم في تطوير نظم متابعة وتنظيم تداول القمح؛ بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لعمليات التوريد والمتابعة اللحظية لها.

وحضر المؤتمر الصحفي كل من أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس البورصة السلعية مصر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية ورئيس جهاز حماية المستهلك، حيث تم الاتفاق على تغيير اسم البورصة من البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية مصر.

وتعد البورصة السلعية مصر، إحدى الأسواق الإلكترونية المنظمة لتداول السلع الجاهزة والقابلة للتخزين، كما أنها آلية مهمة للتسعير، من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، وتهدف إلى توفير قدر من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كل المتعاملين على منصتها ما يسهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.