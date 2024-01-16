الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إبراهيم عشماوى: الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير المنتجات من خلال البورصة السلعية مصر

إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر أنه تم الاتفاق مع الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير احتياجات الشركة من المنتجات الغذائية من خلال البورصة السلعية، لافتًا إلى من مميزات البورصة الحد من كثرة تداول المنتجات والسلع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للبورصة السلعية مصر لاستعراض انجازات البورصة خلال 2023 بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس البورصة السلعية مصر، حيث تم الاتفاق على تغيير اسم البورصة من البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية مصر تسهم البورصة فى الحد من كثرة تداول المنتجات والسلع.

وتعد البورصة السلعية مصر أحد الأسواق المنظمة لتداول السلع الجاهزة والقابلة للتخزين، كما أن البورصة السلعية، هي منصة التداول الإلكترونية لمختلف السلع الحاضرة، والجاهزة سواء كانت زراعية أو معدنية، لتكون سوقًا جاذبًا لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين وتهدف البورصة السلعية، إلى توفير قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كل المتعاملين على منصتها ما يسهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار التجار.

وتعد البورصة المصرية للسلع، إحدى الأسواق الإلكترونية المنظمة لتداول السلع الجاهزة والقابلة للتخزين، كما أنها آلية مهمة للتسعير، وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب.
كما أن البورصة المصرية للسلع، هي منصة التداول الإلكترونية لمختلف السلع الحاضرة والجاهزة سواء كانت زراعية أو معدنية، لتكون سوقًا جاذبًا لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين.

وتهدف البورصة المصرية للسلع، إلى توفير قدر من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كل المتعاملين على منصتها ما يسهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.
جدير بالذكر أن شركة البورصة المصرية للسلع، قد تأسست كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيه تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، (جهاز تنمية التجارة الداخلية– هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع).

بالإضافة إلى، قطاع التامين، قطاع البنوك (بنوك تجارية، بنوك استثمار، والبنك الزراعى)، والبورصة المصرية، وذلك على اعتبار أنها أحد أهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنطيمية والتنافسية التى تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.

وقد أصدر وزير التموين، قرارًا في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل كل موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع، وكذلك إجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.

وأهم ما تحقق من نجاحات هو قيام البورصة المصرية للسلع بتفعيل قرار وزير التموين في نوفمبر 2022 بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع منذ 27 نوفمبر 2022.
واعتبارًا من تاريخ 13 أبريل 2023 تم طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الأعلاف لتحويلها إلى علف تتم إتاحته لصغار مربى الدواجن.

الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين والتجارة المنتجات الغذائية

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