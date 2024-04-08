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سياسي

منها الرنجة والفسيخ.. طلب إحاطة بشأن انتشار الأطعمة غير المطابقة للمواصفات خلال الأعياد

أيمن أبوالعلا
أيمن أبوالعلا

تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة، ممثلة في وزارات الصحة، والتجارة والصناعة، والتموين، بشأن رواج بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات في فترة العيد وأبرزها "الفسيخ والرنجة".

وقال النائب، فى بيان صحفى له: ارتبط المصريون في مناسبات مختلفة بتناول بعض الأطعمة، بينها الرنجة والفسيخ، في فترة الأعياد، وتحديدًا عيد الفطر الذي يحل قريبا، وبعده شم النسيم.
 وأشار "أبوالعلا" إلى أنه على الرغم من التحذيرات الصحية من أضرار هذه الأنواع من الأطعمة، إلا أنها تلقى رواجًا كبيرًا بين قطاع عريض من المواطنين.

وأكد أن الإشكالية الأكبر أن البعض يستغل هذا الطلب الزائد في تقديم منتجات غير مطابقة وأحيانا كثيرة تكون منتهية الصلاحية، وهو ما يضاعف من مخاطر تناولها على الصحة العامة.

وتابع "أبوالعلا": كثيرا ما نسمع عن حالات تسمم لأسر كاملة في الأعياد بسبب تناول هذه الأنواع من المأكولات، الأمر الذي يتطلب التوعية والتحذير.

وطالب النائب، الحكومة باتخاذ اللازم في مواجهة أي تصنيع غذائي غير مطابق للمواصفات وقد يؤدي لمشاكل ومخاطر صحية على المواطنين.

طلب إحاطة عيد الفطر مجلس النواب البرلمان الرنجة الفسيخ

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