ماذا حقق الزمالك فى النسخة الحالية بالكونفدرالية قبل لقاء مودرن فيوتشر؟

خاض الزمالك سبع مباريات في النسخة الحالية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية حقق خلالها خمسة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر في مثلها، وسجل 12 هدفا ودخل مرماه أربعة أهداف.

ريمونتادا أمام أرتا سولار

بدأ الزمالك مشواره في النسخة الحالية من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية من دور الـ 32 واجتازه بصعوبة شديدة على حساب أرتا سولار بطل جيبوتي الذي فاز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب التي اقيمت بملعب عزام يونايتد في تنزانيا يوم 16 سبتمبر 2023.

وفي مباراة العودة كان الزمالك يحتاج للفوز بفارق ثلاثة أهداف وأقيمت المباراة باستاد القاهرة يوم 30 سبتمبر 2023 لكن أرتا سولار تقدم بهدف سجله حسن وارساما في الدقيقة 16 وفي الشوط الثاني كانت الريمونتادا التاريخية وسجل يوسف أوباما وشيكابالا وأحمد سيد زيزو وحمزة المثلوثي أربعة أهداف في الدقائق 49 و52 و74 و89.

تألق في دور المجموعات

على العكس عندما صعد الزمالك لدور المجموعات لم يجد صعوبة في تصدر المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة من خمس مباريات وفي مباراته الأولى بدور المجموعات فاز الزمالك على أبوسليم الليبي بهدف سجله يوسف أوباما في الدقيقة 73 في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 26 نوفمبر 2023.

وفي الجولة الثانية حقق الزمالك فوزا كبيرا على كويا سوار الغيني بأربعة أهداف نظيفة يوم 3 ديسمبر باستاد السلام وسجل الأهداف أحمد سيد زيزو وشيكابالا وسيف الجزيري وإبراهيم نداى في الدقائق 8 و30 و51 و76.

واصل الزمالك انتصاراته وهزم ساجرادا الأنجولي بهدف سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 42 في مباراة الجولة الثالثة التي أقيمت يوم 9 ديسمبر 2023 باستاد السلام .

في الجولة الرابعة تعادل الزمالك مع ساجرادا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت يوم 20 ديسمبر 2023 ..وفي الجولة الخامسة فاز الزمالك على أبوسليم 2-1 في المباراة التي أقيمت يوم 20 ديسمبر 2023 بملعب 19 مايو بمدينة عنابة بالجزائر وسجل هدفي الزمالك ناصر منسي في الدقيقتين 7 و48 .

ولم يلعب الزمالك في الجولة السادسة والأخيرة لفشل فريق كويا سوار في السفر إلى مصر وصدور قرار من الاتحاد الافريقي باعتبار الزمالك فائزا 2- صفر.