قبل مواجهة دريمز الغانى.. 33% نسبة نجاح الزمالك بنصف نهائى الكونفدرالية

ضرب الزمالك موعدا مع دريمز الغاني في الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية وستقام مباراة الذهاب يوم 21 أبريل بالقاهرة ومباراة العودة يوم 28 أبريل الجاري في مدينة كوماسي.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة في الرابعة في تاريخه والغريب أنه واجه فريقا واحدا في المرات الثلاثة السابقة وهو النجم الساحلي التونسي وفاز عليه ثلاث مرات وخسر مرتين وانتهت مباراة واحدة بالتعادل وسجل الزمالك 8 أهداف واهتزت شباكه 8 مرات.

التأهل الأول عام 1999

تأهل الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية لأول مرة عام 1999 تحت المسمى القديم "كأس الاتحاد الإفريقي" وواجه النجم الساحلي في مباراة الذهاب يوم 10 اكتوبر 1999 في سوسة وانتهت المباراة بفوز النجم الساحلي بهدفين نظيفين.

وفي مباراة العودة يوم 24 أكتوبر 1999 باستاد القاهرة فاز بنتيجة 3-1 وسجل ثلاثية الزمالك عبد الحليم علي ومحمد صبري وسامي الشيشيني لكن الفوز لم يكن كافيا وودع الزمالك البطولة.

الصدام يتجدد مع النجم الساحلي

تأهل الزمالك لنصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية عام 2015 وتعرض لهزيمة قاسية أمام النجم الساحلي بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب يوم 27 سبتمبر 2015 بمدينة سوسة وتقدم النجم الساحلي بهدفين سجلهما مروان تاج وبغداد بونجاح في الدقيقتين 5 و11 ثم سجل أيمن حفني هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 25 وقبل نهاية الشوط الأول سجل علية البريقي هدف النجم الثالث في الدقيقة 35 وفي الشوط الثاني سجل مروان تاج وصدام بن عزيزة الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 83 و86.

أقيمت مباراة العودة باستاد بتروسبورت يوم 3 أكتوبر 2015 وكان الزمالك يحتاج للفوز 4 – صفر لكن الحكم الجامبي بكاري جاساما قام بطرد علي جبر مدافع الزمالك في الدقيقة الخامسة ورغم النقص العددي سجل الزمالك ثلاثة أهداف عن طريق محمود كهربا فى الدقيقتين 12 و54 ومصطفى فتحى في الدقيقة 70 ليودع الزمالك البطولة بشرف.

فك عقدة النجم الساحلي

تأهل الزمالك لنصف نهائي بطولة الكونفيدرالية للمرة الثالثة عام 2019 وكانت المواجهة أيضا أمام النجم الساحلي التونسي وأقيمت مباراة الذهاب يوم 28 أبريل 2019 بإستاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز الزمالك بهدف سجله محمود كهربا في الدقيقة 37 واعتقد البعض أن النتيجة غير كافية وأن سيناريو الخروج أمام النجم الساحلي سيتكرر لكن الزمالك نجح في التعادل بدون أهداف في مباراة العودة يوم 5 مايو 2019 وتأهل للنهائي وفاز باللقب على حساب نهضة بركان المغربي.