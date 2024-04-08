الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قمة الأهلي وموقعة دريمز الغاني.. ماذا ينتظر الزمالك عقب التأهل القاري؟

الزمالك
الزمالك

نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في خطف بطاقة العبور للمربع الذهبي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك على حساب مودرن فيوتشر والفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف، والتعادل الإيجابي إيابا بنتيجة 1/1.

ومع بلوغ الفارس الأبيض، نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، ينتظر الفريق العديد من المواجهات المصيرية والحاسمة في مسيرة المدرب البرتغالي جوميز جوزيه التدريبية مع الزمالك، لإعادته مجددا نحو طريق اعتلاء منصات التتويج وحصد البطولات والألقاب محليا وقاريا، الواحد تلو الأخرى.

وفما يلي مواعيد مباريات الزمالك، خلال أبريل الجاري

الخميس 11 أبريل الجاري

الزمالك & الاتحاد السكندري .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

المباراة مؤجلة من الجولة الثامنة بدوري نايل.

وتقام المباراة خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

الإثنين 15 أبريل الجاري

الزمالك & الأهلي .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

المباراة مؤجلة من الجولة العاشرة بدوري نايل.

موقف الزمالك بجدول ترتيب دوري نايل

ويحتل الزمالك المركز الخامس عشر، بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة فقط، حيث لا يزال يمتلك 6 مباريات مؤجلة.

واستطاع الفارس الأبيض، تحقيق الفوز في 4 مباريات، ومثلها هزيمة كانت آخرها أمام الجونة بنتيجة 3/2، في الجولة الخامسة عشر، بينما عرف طعم التعادلات في 3 مناسبات.

موعد مواجهتي دريمز الغاني المرتقبتين

الأحد 21 أبريل الجاري

الزمالك & دريمز الغاني

ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الأحد 28 أبريل الجاري

دريمز الغاني & الزمالك

إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق دريمز الغاني، يضم بين صفوفه جون أنطوي، هداف الدوري المصري السابق، ومهاجم الأهلي والإسماعيلي ومصر المقاصة وبيراميدز الأسبق.

ويمتلك الزمالك، لقبا وحيدا بكأس الكونفيدرالية، حققه في نسخة عام 2019، على حساب نهضة بركان المغربي، عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، عقب انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف نظيف لكل فريق.

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