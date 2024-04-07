أحمد حمدى يدرك التعادل لصالح الزمالك أمام فيوتشر

أدرك أحمد حمدي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعادل أمام موردن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

جاء الهدف في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعد مجهود فردي مميز من أحمد حمدي في اختراق دفاعات مودرن فيوتشر أنهاه بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

كان الزمالك قد سيطر على المباراة من البداية، وشهدت الدقيقة الثالثة ركلة حرة مباشرة للزمالك في مكان جيد بالقرب من حدود الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء، نفذت بتمريرة قصيرة تجاه مصطفى شلبي الذي أطلق تسديدة قوية مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

محاولة هجومية أولى لمودرن فيوتشر بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق جوزيف نجويم خرجت بشكل غير متقن وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة التاسعة، رأسية ضعيفة عن طريق أحمد فتوح لاعب الزمالك من داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل للحارس محمود حمدي.

تسلل على سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي مودرن فيوتشر.

جاء الهدف الأول لصالح فيوتشر في الدقيقة 18 بعد ركلة ركنية نفذها نجويم بشكل رائع مباشرةً في المرمى لتخدع الحارس محمد عواد تسكن الشباك.

الزمالك سيطر على مجريات الأمور وحاول تهديد مرمى فريق فيوتشر في أكثر من محاولة لكن غاب التركيز عن مصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 32 محاولة هجومية خطيرة للزمالك بتسديدة عن طريق مصطفى شلبي المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية تصدى لها الحارس محمود حمدي وأنقذ مرماه.

ركلة حرة مباشرة لمودرن فيوتشر في وسط ملعب الزمالك من جهة اليسار، نفذها جوزيف نجويم بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة تدخل باحتساب تسلل على محمد فاروق.

محاولة هجومية للزمالك بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق مصطفى شلبي إلى داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 44 فرصة أخرى خطيرة للزمالك بعد تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تهيأت أمام أقدام حسام عبد المجيد الذي سدد مباشرة تجاه الشباك كادت تعلن هدف التعادل لولا التمركز الرائع من أحمد عاطف وابعاد الكرة من على خط المرمى تماما.

محاولة هجومية للزمالك بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد فتوح إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس محمود حمدي.

