الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يُجمّد المفاوضات مع محمد شريف.. والسبب صادم (خاص)

محمد شريف
محمد شريف

كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك، عن تجميد الإدارة المفاوضات مع محمد شريف، لاعب فريق الخليج السعودي، لضمه في الموسم المقبل.

وكانت هناك رغبة في وقت سابق للتعاقد مع محمد شريف لتدعيم خط الهجوم.

وقال المصدر، إن إدارة الزمالك قررت تجميد المفاوضات لضم شريف في الفترة المقبلة؛ بسبب تصريحات اللاعب مؤخرًا.

وأوضح المصدر، أن الإدارة غاضبة بسبب تصريح اللاعب الذي أكد فيه أنه لن يلعب في أي ناد داخل مصر سوى للأهلي فقط.

التصريح أثار حفيظة إدارة الزمالك التي قررت تجميد المفاوضات مع اللاعب بشكل نهائي وعدم التعاقد معه.

إدارة الزمالك قررت عدم التعاقد مع محمد شريف تحت أي ظرف لقناعتهم بأن اللاعب الذي سيأتي للفريق لا بد أن تكون لديه الرغبة في الانضمام إلى الزمالك قبل أي شيء وإثبات نفسه مع الفريق إلى جانب رفض الإدارة سياسة "الجري وراء أي لاعب" مهما كانت قيمته الفنية.

وقال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، إن مباراة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية كانت في اتجاه واحد فقط نحو مرمى فريق مودرن فيوتشر.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:"خلقنا أكثر من 4 فرص محققة للتهديف، ولكن المنافس نجح في التسجيل من ضربة ثابتة، ولم يهدد مرمى الزمالك إلا في كرة الهدف".

وتابع جوميز:"استحوذنا على المباراة والكرة، وكان ينقصنا أن نترجم الاستحواذ والسيطرة لأهداف، وكل اللاعبين قد يعانون الأخطاء وهناك بعضهم يخسر الكرة وآخرون يهدرون فرصًا للتهديف، كما أن اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية لديهم أخطاء، ويجب مساعدة كل اللاعبين المتواجدين معي بمن فيهم حراس المرمى".

وواصل المدير الفني:"محمد عواد يتدرب بشكل جيد، وقريبا سيتم تقييم الثنائي عواد وصبحي للاستقرار على أحدهما والاعتماد عليه بصورة أساسية".

وقال جوميز: "لا أتفق مع نظرية أننا لم نخلق فرصا كثيرة أمام مودرن فيوتشر، ومن الطبيعي أن نصنع أكثر ونتمتع بشراسة أكبر وهو ما نعمل عليه لقتل أي مباراة".

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