رضا شحاتة: جوزيه كان لا يحب اللاعب صاحب النجومية

قال رضا شحاتة لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر إن علاقته بمانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي كانت متوترة للغاية ويشوبها بعض المشاكل الفنية وقت تواجدي في القلعة الحمراء.

وكشف شحاتة في تصريحات إذاعية بأن مانويل جوزيه كان لا يحب أي لاعب صاحب نجومية واسم كبير ولا أي لاعب يأتي بمبالغ كبيرة لدرجة الاصطدام وهو ما حدث معي بالفعل فى بداية تواجدي بصفوف الفريق الأحمر.

وأضاف قائلا: "طلب مني النزول والتدريب مع الناشئين دون أي سبب يذكر ولكن فهمت الأمر ورفضت الدخول فى مناوشات ببداية الأمر وبالفعل نفذت الطلب وتدربت مع ضياء السيد وقتها بقطاع الناشئين الذي طالبني بالتألق وعدم الحزن وبالفعل بعد مباراتين قام بإعادتي إلى الفريق الأول لبدء المشاركة.

وكشف رضا شحاتة بأن الأمر وصل إلى طريق مسدود في إحدى المرات، بعد أن قرر نزولي كبديل ثم إخراجي مجددا من الملعب في مباراة أمام المصري البورسعيدي ومن هنا انتهى الأمر بالنسبة لي وفضلت الرحيل والذهاب إلى نادي إنبي.

وأشار إلى أنه واجه سوء توفيق للغاية وقت تدريب فريق الداخلية، قائلا: "إنها أكثر تجربة شعرت فيها بعدم الارتياحية نظرا لظروفها، فقد تعرضت لهزائم غريبة للغاية وأضعت العديد من الانتصارات في المباريات بسبب عدم التوفيق نهائيا لذلك فضلت الرحيل عن قيادة الفريق فنيا.

وكشف رضا شحاتة بأن هناك عرضا لتدريب أحد الفرق العربية خارج مصر وفي مرحلة وضع الرتوش الأخيرة، قائلا: “لا أستطيع الإفصاح عن أية معلومات الآن وفي حالة إتمام الأمر سأعلن مباشرة”.

وتأهل فريق الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولى في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأخير بهدفين مقابل هدف على بترو أتلتيكو ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين خلال المواجهة التي جمعتهما أول أمس بإستاد القاهرة الدولي، في إياب ربع النهائي، ليتأهل لمواجهة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.